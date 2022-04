Le dollar toujours porté par l'incertitude géopolitique et économique

New York (awp/afp) - Le dollar poursuivait sa progression mardi face à la plupart des grandes devises mondiales, en premier lieu l'euro, qui se rapproche d'un plus bas depuis cinq ans.

Vers 19H10 GMT, la monnaie unique rendait 0,64% à 1,0644 dollar pour un euro. Plus tôt, la devise commune à 19 pays européens était descendue jusqu'à 1,0641 dollar, pour la première fois depuis 25 mois.

L'euro s'est ainsi approché de 1,0636 dollar, seuil en-deçà duquel il n'est plus descendu depuis juillet 2017, soit quasiment cinq ans.

Face à la livre, le "buck", un de ses surnoms, a poussé jusqu'à 1,2584 dollar, son meilleur profil depuis 19 mois.

"Les forces qui poussent le dollar sont les signaux de plus en plus fermes de la Fed" (Banque centrale américaine) sur la normalisation de sa politique monétaire, et "les inquiétudes liées aux problèmes de la Chine", aux prises avec une nouvelle flambée de cas de coronavirus, a écrit dans une note Joe Manimbo, de Western Union.

Pour Christopher Vecchio, analyste pour le site spécialisé DailyFX, les marchés ont actuellement toutes les caractéristiques d'une aversion au risque, "avec un dollar et un yen plus forts, des actions en baisse et des taux qui se détendent".

Pilonnée par les autres grandes devises depuis des semaines, la monnaie japonaise a ainsi relevé la tête mardi, gagnant plus de 1% (1,01%) face à l'euro.

Face au dollar, la situation de l'euro est plus délicate encore que les autres grandes devises car les derniers jours ont vu une détérioration de la guerre en Ukraine, avec l'offensive russe à l'est et les propos du chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov lundi sur le danger "réel" d'une Troisième guerre mondiale.

"On peut imaginer que l'euro recule encore davantage" face au "greenback", a expliqué Christopher Vecchio. "Et une fois qu'on descend à 1,05 (dollar), la discussion autour de la parité peut encore faire bouger les cours".

Joe Manimbo estime lui que la monnaie unique pourrait se sortir de l'ornière à la faveur d'indicateurs macroéconomiques attendus en fin de semaine.

"Si ces chiffres d'inflation et de croissance (estimation pour le 1er trimestre)" en zone euro, qui seront publiés vendredi, "donnent du crédit au scénario d'une hausse de taux de la BCE (Banque centrale européenne) plus tôt que prévu", l'euro pourrait retrouver des couleurs, selon lui.

Cours de mardi Cours de lundi 19H10 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0644 1,0713 EUR/JPY 135,86 137,27 EUR/CHF 1,0244 1,0276 EUR/GBP 0,8456 0,8408 USD/JPY 127,64 128,14 USD/CHF 0,9624 0,9592 GBP/USD 1,2587 1,2741

afp/rp