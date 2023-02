Le dollar trouve des amis après une lecture collante de l'inflation américaine

L'IPC global a augmenté de 0,5 % en janvier, principalement en raison de la hausse des loyers et des coûts alimentaires. Ce chiffre était conforme aux prévisions, bien que le chiffre annuel de 6,4 % ait été un peu plus élevé que prévu et que les traders se soient affairés à dénouer les paris sur la baisse des taux vers la fin de 2023.

Le dollar américain a atteint un sommet de six semaines à 133,30 yens et s'est maintenu non loin de là à 132,73 au début de la session asiatique. Les autres paires de devises ont été un peu plus volatiles, mais le billet vert, qui n'a cessé de chuter en janvier, se maintient.

"L'inflation reste trop élevée", a déclaré Joe Capurso, stratège de la Commonwealth Bank of Australia.

"Une tentative de décélération de l'inflation est maintenant plus difficile à discerner. Il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles pour (la Fed) qui cherche à ce que l'inflation se dirige beaucoup plus vers son objectif de 2 %."

Les responsables de la Réserve fédérale ont déclaré que la banque centrale américaine devra continuer à relever progressivement les taux d'intérêt pour vaincre l'inflation.

"Nous devons rester prêts à poursuivre les hausses de taux pendant une période plus longue que prévu", a déclaré Lorie Logan, présidente de la Fed de Dallas.

L'euro a connu des soubresauts mais n'a finalement pas pu progresser sur le billet vert et est resté à 1,0734 $. Le Dollar Index américain a oscillé autour de sa moyenne mobile de 50 jours à 103,26.

Les bons du Trésor américain ont également été volatils après les données, mais la vente a persisté à l'extrémité courte et dans les contrats à terme sur les fonds fédéraux pour refléter les nouvelles attentes selon lesquelles les taux d'intérêt américains augmenteront au-delà de 5,2 % cette année et resteront au-dessus de 5 %.

Le dollar néo-zélandais a légèrement baissé à 0,6338 $.

Le dollar australien a également évolué latéralement, les traders se concentrant maintenant sur une apparition du chef de la banque centrale, Philip Lowe, devant une commission parlementaire.

Plus tard dans la journée, l'inflation britannique est attendue, avec une prévision consensuelle pour l'IPC annuel global à un énorme 10,3% - plus de cinq fois l'objectif de 2% de la Banque d'Angleterre.

La livre sterling a été stimulée pendant la nuit par de solides données sur les salaires et a acheté pour la dernière fois 1,2178 $. Les chiffres des ventes au détail aux États-Unis sont également attendus et permettront d'évaluer comment le consommateur américain supporte les 450 points de base de hausse des taux de la Réserve fédérale au cours de l'année écoulée.

