Le dollar va rebondir et accumuler les valeurs refuges en 2023

Alors que la plupart ont déclaré qu'il n'y avait pas beaucoup de marge de manœuvre pour une nouvelle hausse du dollar en fonction de la politique monétaire, la menace d'une faiblesse économique plus profonde que prévu et d'un regain de pression inflationniste signifie que les investisseurs pourraient se tourner prématurément vers des actifs plus risqués.

En baisse de plus de 5 % en novembre, le Dollar Index a enregistré sa pire performance mensuelle depuis septembre 2010, en grande partie à cause des attentes que la Réserve fédérale américaine est sur le point de ralentir le rythme de ses hausses de taux et qu'une pause éventuelle est proche.

Selon les calculs de Reuters basés sur les données de la Commodity Futures Trading Commission américaine, les traders spéculatifs ont adopté une position courte nette sur le dollar pour la première fois en 16 mois en novembre.

Toutefois, le sondage Reuters réalisé du 1er au 6 décembre auprès de 66 stratèges en matière de change suggère que le billet vert se négociera autour des niveaux actuels dans un an et conservera ses gains de près de 10 % depuis le début de l'année, malgré son récent recul.

Près des deux tiers, soit 33 des 51 stratèges ayant répondu à une question supplémentaire, ont déclaré que le plus grand risque pour le dollar au cours du mois à venir était qu'il rebondisse plutôt que de chuter davantage.

"Maintenant que les actifs ont été réévalués, les investisseurs pourraient être mal positionnés pour affronter une période qui pourrait être caractérisée par des pressions inflationnistes de base persistantes couplées à une récession imminente en Europe et potentiellement aux États-Unis l'année prochaine", a déclaré Jane Foley, responsable de la stratégie FX chez Rabobank.

"Nous prévoyons que les niveaux de volatilité resteront élevés dans les mois à venir et nous pensons qu'il est trop tôt pour que les haussiers du dollar capitulent complètement."

Alors que les performances économiques relativement meilleures des États-Unis et les taux d'intérêt plus élevés par rapport à ses principaux homologues ont aidé le dollar à surpasser presque toutes les devises, ce commerce basé sur les différentiels de taux touche surtout à sa fin.

La plupart des grandes banques centrales, y compris la Fed, devraient mettre fin à leur campagne de resserrement au début de 2023. Une majorité écrasante de 80 %, soit 42 des 51 répondants, a déclaré qu'il n'y avait pas beaucoup de possibilités de hausse du dollar en fonction de la politique monétaire.

Malgré le récent repli du dollar, les principales devises ne devraient pas récupérer leurs pertes de 2022 par rapport à l'USD avant au moins fin 2023, selon l'enquête.

"Pour l'instant, les forces qui ont soutenu l'USD cette année restent valables, malgré la récente correction à la baisse. Les autres devises ne semblent pas encore aussi attrayantes", a déclaré Athanasios Vamvakidis, responsable de la stratégie de change du G10 chez Bank of America.

"Dans notre scénario de base, le dollar reste fort au début de l'année prochaine et entame une trajectoire descendante plus soutenue après la pause de la Fed. Le risque que nous voyons est que l'inflation pourrait être collante sur le chemin de la baisse, ce qui maintiendrait le dollar fort plus longtemps."

Sondage Reuters - Perspectives des principales paires de devises https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/polling/lgvdkwdjlpo/Reuters%20Poll-Major%20currency%20pair%20outlook.PNG

L'euro, en hausse de 10 % par rapport au dollar depuis son plus bas niveau en septembre mais toujours en baisse de près de 8 % cette année, devait perdre environ 3 % d'ici la fin février pour s'échanger à 1,02 $. On s'attendait à ce qu'il remonte pour s'échanger autour de 1,07 $ dans un an.

Le yen japonais, en baisse de près de 20 % sur l'année et se négociant actuellement autour de 136,50 par dollar, devait changer de mains autour de 139,17, 136,17 et 132,67 par dollar au cours des trois, six et douze prochains mois respectivement.

La livre sterling, en hausse de plus de 17 % par rapport à son niveau record de 1,0382 $ en septembre dans un contexte d'agitation politique, devrait perdre près de 5 % pour s'échanger autour de 1,16/$ dans trois mois.

Le sondage a également montré que la plupart des monnaies des marchés émergents perdraient au cours des six prochains mois, malgré l'assouplissement par les autorités chinoises de certaines de leurs règles "zéro COVID" qui ont alimenté les attentes d'un rebond de l'activité économique.

Le yuan chinois, qui a gagné environ 5 % depuis qu'il a atteint son niveau le plus bas en novembre pour s'échanger en dessous de 7 par dollar, devrait rester au-dessus de ce niveau au cours des six prochains mois.