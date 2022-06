Le dollar vacille alors que les traders attendent le rapport sur l'emploi aux États-Unis.

Les marchés ont verrouillé les hausses consécutives de 50 points de base de la Fed en juin et juillet, mais le dollar a été bousculé cette semaine par l'incertitude quant à ce qui se passera après.

Le dollar a progressé en début de semaine sur la crainte que l'inflation record en Europe ne soit le signe avant-coureur d'une forte hausse des taux partout. Mais il a chuté pendant la nuit et les actions se sont reprises alors que les données économiques américaines mitigées ont brouillé le panorama.

Le dollar a perdu environ 0,9 % sur l'euro jeudi, tombant à 1,0750 $. Il a encore baissé à 1,0760 $ au début d'une session asiatique amoindrie par les vacances en Chine et à Hong Kong. Un jour férié en Grande-Bretagne est également susceptible d'éclaircir les échanges à Londres.

Dans une activité légère, le dollar a perdu environ 0,5 % sur le yuan offshore pour atteindre 6,6170.

"Les marchés d'actions poussent à la hausse", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche de la maison de courtage Pepperstone à Melbourne. "Je pense que le marché des actions est effectivement le cheval et que le dollar, dans ce cas, est la charrette".

L'indice S&P 500 a augmenté de 1,8 % jeudi. [.N]

Les dollars australien et néo-zélandais, sensibles au risque, ont chacun augmenté de plus de 1 % au cours de la nuit, suivant les gains des actions. Après avoir brisé la résistance à 0,72 $, l'Aussie a encore progressé de 0,1 % pour atteindre un sommet de six semaines à 0,7280 $ vendredi. [AUD/]

Le Dollar Index était en baisse de 0,1 % à 101,660 dans les échanges matinaux vendredi et reste stable pour la semaine - marquant une pause dans son déclin, après deux pertes hebdomadaires consécutives de plus de 1 %.

Le yen a été maintenu sous pression par des taux d'intérêt super bas au Japon et peu de chance qu'ils suivent le reste du monde à la hausse. La monnaie japonaise était stable à 129,80 par dollar vendredi et a perdu 2% sur le dollar cette semaine.

Les données de la nuit ont montré une hausse plus faible que prévu des embauches privées aux États-Unis ainsi qu'une baisse surprise du nombre de demandes d'allocations de chômage.

Les données sur les emplois non agricoles aux États-Unis sont attendues plus tard vendredi et, bien que les marchés et les banques centrales se concentrent actuellement sur l'inflation, le marché du travail orientera les attentes en matière de salaires et le sentiment sur la force de l'économie en général.

"Pour les actions à l'heure actuelle, tout ce qui pourrait être considéré comme limitant le resserrement de la Fed pourrait être considéré comme un soutien", a déclaré Rob Carnell, économiste chez ING, ajoutant que les obligations du Trésor et les marchés des devises s'inspireraient alors probablement des actions.

La livre sterling a maintenu ses gains de la nuit à 1,2580 $. Dans les cryptomonnaies, le bitcoin a oscillé autour de 30 000 $.

========================================================

Cours acheteur des devises à 0123 GMT

Description RIC Dernière clôture U.S. Pct Change YTD Pct High Bid Low Bid

Variation précédente

Session

Euro/Dollar

$1.0755 $1.0746 +0.08% +0.00% +1.0762 +1.0745

Dollar/Yen

129.7400 129.8700 +0.03% +0.00% +130.0300 +129.9050

Euro/Yen

139.53 139.59 -0.04% +0.00% +139.7700 +139.5400

Dollar/Suisse

0.9574 0.9576 -0.02% +0.00% +0.9580 +0.9568

Sterling/Dollar

1.2575 1.2578 -0.02% +0.00% +1.2590 +1.2575

Dollar/Canadien

1.2577 1.2568 +0.06% +0.00% +1.2577 +1.2558

Aussie/Dollar

0.7258 0.7265 -0.08% +0.00% +0.7283 +0.7257

NZ

Dollar/Dollar 0.6556 0.6558 -0.01% +0.00% +0.6576 +0.6557

Tous les spots

Spots de Tokyo

Spots d'Europe

Volatilités

Informations de la BOJ sur le marché des changes de Tokyo