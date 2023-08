Le dollar a eu du mal à progresser mercredi après l'abaissement de la note de crédit du gouvernement américain par Fitch, qui a soulevé des questions sur les perspectives budgétaires du pays, bien qu'il ait été soutenu par une série de données économiques relativement résistantes.

L'agence de notation Fitch a abaissé mardi la note des États-Unis de AAA à AA+, une décision qui a suscité la colère de la Maison Blanche et surpris les investisseurs, malgré la résolution, il y a deux mois, de la crise du plafond de la dette.

Cette décision a fait baisser le billet vert, ce qui a permis à l'euro de s'approcher de 1,10 dollar. La monnaie unique a gagné 0,12 %, après avoir atteint son plus haut niveau en séance à 1,1020 $.

La livre sterling s'est stabilisée à 1,27755 $, tandis que l'indice du dollar américain a augmenté de 0,07 % à 102,07, après avoir glissé dans le sillage des nouvelles de Fitch.

"Nous ne pensons pas que la décision de Fitch soit très importante. Certes, nous avons vu le marché bouger un peu ce matin ... mais à court terme, je ne pense pas que ce sera un moteur durable", a déclaré Rodrigo Catril, stratège principal en matière de devises à la National Australia Bank (NAB).

Le dollar a également trouvé un certain soutien dans les données économiques de mardi qui ont montré que les ouvertures d'emplois aux États-Unis sont restées à des niveaux compatibles avec des conditions de marché du travail tendues, même si elles sont tombées à leur plus bas niveau depuis plus de deux ans en juin.

Un rapport séparé a suggéré que l'industrie manufacturière américaine pourrait se stabiliser à des niveaux plus faibles en juillet, avec une amélioration progressive des nouvelles commandes, bien que l'emploi dans l'industrie ait chuté à son plus bas niveau depuis trois ans.

Ailleurs, le yen japonais a augmenté de près de 0,5 % à 142,67 et semblait prêt à inverser trois séances consécutives de pertes, les traders évaluant toujours les implications de la décision de la Banque du Japon (BOJ) vendredi de desserrer son emprise sur les taux d'intérêt.

Le gouverneur adjoint de la BOJ, Shinichi Uchida, a déclaré mercredi que la décision de la banque centrale visait à rendre ses mesures de relance massives plus durables et n'était pas un prélude à une sortie des taux d'intérêt ultra-bas.

"Je pense que le marché essaie encore de comprendre ce que tout cela signifie", a déclaré M. Catril de la NAB.

Le dollar australien a chuté de 0,36 % à 0,65895 $, après avoir atteint son niveau le plus bas depuis juin, prolongeant une chute brutale depuis la session précédente après que la Reserve Bank of Australia (RBA) ait maintenu ses taux d'intérêt mardi et signalé qu'elle pourrait avoir fini de les resserrer.

Le dollar néo-zélandais a également chuté et était 0,62% plus bas à 0,6112 $, après que les données de mercredi ont montré que le taux de chômage du pays a atteint son plus haut niveau en deux ans au deuxième trimestre, atténuant la pression sur sa banque centrale pour continuer à augmenter les taux.

Kelly Eckhold, économiste en chef chez Westpac, a déclaré dans une note mercredi qu'il voyait maintenant la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) augmenter les taux en novembre au lieu d'août, car les données récentes "n'ont probablement pas été assez fortes pour surmonter la forte tendance de la RBNZ" à maintenir les taux en suspens.