Le dollar a pansé ses plaies mercredi après avoir chuté face à l'euro et à la livre sterling, pénalisé par la combinaison de données d'activité européenne étonnamment robustes et d'un ralentissement de la croissance des entreprises américaines.

Cependant, le yen est resté proche de son plus bas niveau depuis 34 ans par rapport à la devise américaine, même si les autorités japonaises ont intensifié leurs avertissements d'intervention.

L'indice du dollar - qui mesure la devise par rapport à six autres devises, dont l'euro, la livre sterling et le yen - est resté stable à 105,64 au début des échanges asiatiques, après avoir chuté de 0,4 % au cours de la nuit et touché son niveau le plus bas depuis le 12 avril, à 105,23.

L'euro a été peu modifié à 1,069975 $ après le rallye de 0,45% de mardi, après que les données aient montré que l'activité commerciale dans la zone euro a augmenté à son rythme le plus rapide depuis près d'un an, principalement en raison d'une reprise dans les services.

La livre sterling a également bénéficié des données de la nuit montrant que les entreprises britanniques ont enregistré leur croissance d'activité la plus rapide depuis près d'un an, tandis que l'économiste en chef de la Banque d'Angleterre, Huw Pill, a déclaré que les réductions de taux d'intérêt n'étaient pas encore pour tout de suite. La livre sterling est restée stable à 1,24485 $ après avoir augmenté de 0,79 % au cours de la séance précédente.

En revanche, l'activité commerciale américaine s'est ralentie en avril pour atteindre son niveau le plus bas depuis quatre mois en raison d'une demande plus faible, tandis que les taux d'inflation ont légèrement diminué, ce qui laisse entrevoir un certain soulagement pour la Réserve fédérale.

Un test important aura lieu vendredi avec la publication de la mesure de l'inflation des consommateurs préférée de la Fed, le déflateur PCE. Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent actuellement à 73 % la probabilité d'une première baisse des taux d'ici septembre.

Ailleurs, le dollar australien a atteint son plus haut niveau depuis le 15 avril à 0,64875 $ avant les chiffres de l'inflation, après avoir rebondi de plus de 1 % au cours des deux derniers jours suite à sa chute à un plus bas de cinq mois vendredi.

L'indice du dollar a atteint un pic de 5 mois et demi à 106,51 la semaine dernière, l'inflation persistante ayant forcé les responsables de la Fed à signaler qu'ils n'étaient pas pressés d'assouplir leur politique.

Malgré les difficultés rencontrées par le dollar mardi, il a tout de même progressé suffisamment pour atteindre son plus haut niveau depuis 34 ans face au yen, à 154,88. Cette semaine, la paire a oscillé dans une fourchette extrêmement étroite entre ce plus haut et un plus bas de 154,50, les traders craignant qu'une poussée au-dessus de 155 n'augmente le risque d'une intervention des autorités japonaises pour vendre du dollar.

Le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a lancé mardi l'avertissement le plus fort à ce jour sur la possibilité d'une intervention, déclarant que la réunion de la semaine dernière avec ses homologues américains et sud-coréens avait préparé le terrain pour que Tokyo agisse contre les mouvements excessifs du yen.

La Banque du Japon devrait laisser inchangés les paramètres de sa politique monétaire et les montants de ses achats d'obligations à l'issue d'une réunion de deux jours vendredi, après avoir relevé ses taux d'intérêt pour la première fois depuis 2007 le mois dernier.

Bien que la banque centrale du Japon soit susceptible de signaler qu'elle est prête à resserrer sa politique à nouveau cette année, son approche ultra prudente et dépendante des données a limité tout renforcement du yen.

"Outre le coût financier, l'échec de l'intervention sur le marché des changes pourrait avoir un impact significatif sur la crédibilité des autorités japonaises", a écrit Jane Foley, stratège chez Rabobank, dans une note à l'intention des clients.

"Historiquement, les interventions sur le marché des changes sont plus fructueuses si les fondamentaux tournent en faveur de la monnaie en question", a-t-elle ajouté. "L'USD/JPY pourrait ne pas baisser avant l'été, et cela suppose que la Fed puisse réduire ses taux en septembre.