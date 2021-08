Le dollar, valeur refuge, monte fortement face à l'euro

New York (awp/afp) - Le dollar montait fortement mardi face aux principales autres grandes monnaies comme l'euro et, dans une plus ample mesure, face à la livre britannique, le billet vert profitant de son statut de valeur refuge dans un marché inquiet.

Vers 19H00 GMT, l'euro cédait 0,56% par rapport à la fin de la séance de lundi, à 1,1712 dollar pour un euro.

La livre britannique, plus volatile, perdait 0,81% à 1,3737 dollar.

Le dollar index, qui compare le billet vert aux principales grandes monnaies, gagnait 0,54% à 93,12 points.

"Le billet vert continue d'être soutenu par les risques qui pèsent sur la croissance mondiale du fait des perspectives incertaines de l'économie chinoise, de la crise géopolitique en Afghanistan et de l'augmentation des cas de Covid-19", a résumé Joe Manimbo de Western Union.

"Le dollar se place en tête du peloton, avec le franc suisse et le yen japonais, dopés par l'appétit pour les valeurs refuge", a commenté Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

Par rapport à l'euro, la monnaie suisse prenait 0,30% à 1,0713 franc suisse et la monnaie japonaise 0,26% à 128,33 yens.

Les marchés sont invités à la prudence par la propagation du variant Delta, mais également par la situation en Afghanistan, où les talibans ont achevé de reprendre le contrôle du pays dimanche.

Il fallait 85,55 afghanis pour acheter un dollar, là où il n'en fallait que 80 vendredi dernier (+5,8% pour le dollar), selon une compilation de l'agence Bloomberg.

"Il n'y a pas eu d'effet direct sur les cours, mais cela ajoute une couche d'incertitude sur les perspectives mondiales qui n'existait pas il y a quelques semaines", a nuancé Derek Halpenny, analyste chez MUFG.

Cours de mardi Cours de lundi 19H00 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,1712 1,1778 EUR/JPY 128,33 128,67 EUR/CHF 1,0713 1,0743 EUR/GBP 0,8526 0,8505 USD/JPY 109,57 109,24 USD/CHF 0,9147 0,9121 GBP/USD 1,3737 1,3849

afp/rp