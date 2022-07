Le dollar, valeur refuge, résiste à l'inflation et aux craintes liées à l'énergie.

L'euro a langui à 1,01475 $, après avoir perdu 2,3 % la semaine dernière et être brièvement tombé à son plus bas niveau depuis fin 2002.

Le billet vert a gagné 0,37% sur le yen à 136,63 dans les échanges matinaux, non loin d'un pic de 20 ans atteint le mois dernier, laissant l'indice du dollar à 107,29.

"Le (dollar) pourrait rester cher tant que les risques autour de l'inflation mondiale élevée, de la sécurité énergétique européenne et des perspectives de croissance de la Chine n'auront pas été résolus", ont déclaré les analystes de Barclays dans une obligation aux clients.

"L'IPC américain de cette semaine sera une pièce importante du puzzle, la Fed décidant entre 50 et 75 points de base avant la réunion de juillet."

Les données sont attendues mercredi et les marchés interpréteraient probablement une lecture élevée comme un signe que la Réserve fédérale américaine devrait augmenter les taux encore plus agressivement pour combattre l'inflation.

Avec une inflation galopante dans une grande partie du monde, des hausses de taux sont également attendues cette semaine de la part de la Reserve Bank of New Zealand mardi et de la Banque du Canada jeudi. [NZ/INT] [CA/INT]

Les préoccupations énergétiques ont fait que l'euro a lutté contre plus que le dollar et, lundi, dans les premiers échanges, il était à 0,85 pence britannique et 138,48 yens, juste au-dessus des niveaux de vendredi dernier, lorsqu'il a atteint son plus bas niveau depuis fin mai contre ces deux monnaies.

Dernière inquiétude en date pour l'économie européenne, le plus grand gazoduc transportant du gaz russe vers l'Allemagne entame sa maintenance annuelle lundi. Les flux devraient s'arrêter pendant 10 jours, mais les gouvernements, les marchés et les entreprises craignent que la fermeture ne soit prolongée en raison de la guerre en Ukraine.

L'autre grand événement économique de la semaine est le PIB du deuxième trimestre de la Chine, vendredi, les investisseurs surveillant les signes montrant à quel point l'économie a été touchée par les fermetures de COVID-19 dans de nombreuses villes au cours du trimestre.

Le nombre de cas augmente à nouveau légèrement à Shanghai, bien qu'il soit bien inférieur à ce qu'il était, et les autorités de cette ville et de plusieurs autres se démènent pour éradiquer de nouvelles épidémies.

La Grande-Bretagne publiera les données du PIB pour le deuxième trimestre mercredi, mais l'attention est davantage portée sur le choix du parti conservateur au pouvoir de son prochain leader et premier ministre, alors que les candidats jettent leur chapeau dans l'arène, beaucoup promettant des réductions d'impôts.

La livre sterling était stable à 1,2028 $ lundi matin, après avoir terminé une période volatile la semaine dernière non loin de son point de départ.

Le bitcoin était à 20 800 $ après que sa dernière tentative de s'éloigner significativement des 20 000 $ ait échoué pendant le week-end. Il est resté bloqué autour de ce niveau au cours du mois dernier.