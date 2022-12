Le dollar vise sa meilleure année depuis 2015 ; la trajectoire des taux de la Fed et la réouverture de la Chine donneront le ton.

L'indice du dollar américain, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a bondi de plus de 8 % cette année, du jamais vu depuis 2015. Il était dernièrement en baisse de 0,05 % à 103,93.

La Fed a relevé les taux d'un total de 425 points de base depuis mars pour freiner l'inflation galopante, une mesure qui a maintenu le dollar à la hausse pendant la majeure partie de l'année.

Mais les attentes selon lesquelles la banque centrale pourrait ne pas avoir à relever les taux aussi haut que ce que l'on craignait précédemment ont fait reculer le billet vert. L'indice du dollar américain a chuté de plus de 7 % ce trimestre.

"Je m'attends à ce que le dollar roi perde sa couronne et que le dollar prenne un virage plus décisif d'ici le milieu de l'année prochaine", a déclaré Moh Siong Sim, stratège en devises de la Banque de Singapour.

A l'inverse, une Banque du Japon ultra-dovish face à une Fed hawkish, a fait souffrir le yen japonais. Il a chuté de plus de 13 % depuis le début de l'année, sa pire performance depuis 2013.

Mais la modification surprise, la semaine dernière, du contrôle des rendements obligataires de la BOJ a amené les investisseurs à parier que la banque centrale pourrait bientôt abandonner complètement sa politique controversée, provoquant un rebond de la monnaie fragile.

Le yen était dernièrement en hausse de 0,3 % à 132,63 par dollar.

"La question est de savoir s'il y a plus à venir", a déclaré Sim. "Mais je pense que la toile de fond fondamentale du Japon commence à tourner en faveur du yen".

L'euro a augmenté de 0,01 % à 1,0661 $, mais il est en passe de chuter de plus de 6 % cette année, sous la pression d'une combinaison de la faible croissance de la zone euro, de la guerre en Ukraine et de l'attitude belliciste de la Fed.

La monnaie unique a plongé sous la parité avec le dollar au début de l'année pour la première fois en près de deux décennies.

La livre sterling a légèrement baissé de 0,03 % à 1,2050 $, semblant vouloir couronner une année tumultueuse embourbée dans le drame politique avec une baisse de près de 11 %, la pire depuis 2016.

Les décideurs politiques de la Banque centrale européenne et de la Banque d'Angleterre ont signalé d'autres hausses de taux à venir l'année prochaine, dans le but de dompter l'inflation, même au risque de nuire à leurs économies.

"La BCE et la BoE, forcées de resserrer leur politique de manière plus agressive dans un contexte de chocs de coûts tenaces, sont presque certaines de faire basculer l'Europe dans une récession assez profonde", a déclaré Vishnu Varathan, responsable de l'économie et de la stratégie chez Mizuho Bank.

Ailleurs, l'Aussie, qui se dirigeait vers une chute annuelle de 7 %, a perdu 0,2 % à 0,6763 $.

Le kiwi, qui a chuté de plus de 7 % depuis le début de l'année, le pire depuis 2015, a glissé de 0,24 % à 0,6335 $.

Les deux monnaies, souvent utilisées comme des substituts liquides pour le yuan chinois, prendront probablement des pistes sur la façon dont la réouverture de la Chine se déroule.

Le revirement de la Chine concernant sa politique rigide de "zéro COVID" ce mois-ci a laissé son système de santé dans l'embarras pour faire face à une vague d'infections, et les pays ont imposé des restrictions sur les voyageurs en provenance de Chine.

Le yuan offshore, qui s'est acheté pour la dernière fois 6,9745 par dollar, se dirigeait vers une baisse annuelle de près de 9 %, la Chine subissant les effets de ses restrictions strictes en matière de COVID.

"En 2023, l'accent sera mis sur la croissance. D'un côté, la croissance mondiale ralentit... mais de l'autre, la réouverture de la Chine est porteuse d'espoirs", a déclaré Christopher Wong, stratège en devises chez OCBC.

"La question est de savoir si la réouverture rapide (en Chine) déclenche de nouvelles vagues dans certains pays ou régions, ce qui pourrait entraîner de nouvelles restrictions. Cela minerait le sentiment à court terme."