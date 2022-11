Le doublé pour Mikaela Shiffrin !

Après sa victoire hier, Mikaela Shiffrin a doublé la mise en remportant le deuxième slalom programmé à Levi ce dimanche. En tête après la première manche juste devant Lena Dürr et Petra Vlhova pour dix centièmes, elle a dû s'arracher pour arracher la victoire à cause de l'excellent temps de Wendy Holdener qui vient terminer deuxième à 28 centièmes. Shiffrin a également signé le meilleur temps de la seconde manche. Petra Vlhova complète le podium à sept dixièmes devant Lena Dürr, encore quatrième. En plus de sa 76e victoire en carrière, l'Américaine s'est offerte un nouveau record avec sa sixième victoire sur la piste finlandaise. Marie Lamure a terminé vingtième et Chiara Pogneaux, 24e.

par Lilian Moy (iDalgo)