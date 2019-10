Le doute sur le commerce reprend le dessus

Les valeurs du luxe se distinguent toutefois après le troisième trimestre meilleur qu'attendu de LVMH.

À Paris, le CAC 40 perd 0,05% à 5496,45 points vers 08h00 GMT. À Francfort, le Dax cède 0,27% et à Londres, le FTSE 100 recule de 0,44%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 est en baisse de 0,51%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,28% et le Stoxx 600 de 0,39%.

Les plus hauts responsables américains et chinois en charge du dossier de la guerre commerciale se retrouvent à Washington pour la première fois depuis fin juillet, en principe pour deux jours de discussions. Mercredi, Donald Trump a évoqué "de grandes chances" de conclure un accord mais un responsable chinois, sous couvert de l'anonymat, a estimé que parvenir à un compromis ne serait "pas une tâche facile".

Dernière illustration en date de la tension persistante entre les deux parties: le ministère des Affaires étrangères chinois a appelé les Etats-Unis à cesser d'exercer des "pressions déraisonnables" sur les entreprises chinoises, dont le géant des équipements de réseaux Huawei.

La Chine reste sous la menace d'un relèvement à 30% des droits de douane américains sur quelque 250 milliards de produits importés aux Etats-Unis à compter du 15 octobre.

"La politique du donnant-donnant dure depuis un bon moment et on espère que les deux pays seront en mesure de conclure un accord permettant de définir un cessez-le-feu", dit Naeem Aslam, analyste de TinkMarkets.com en soulignant qu'"un cessez-le-feu ne signifierait pas l'annulation des droits de douane en vigueur, qui pèsent sur les deux économies".

La nervosité des marchés est aussi alimentée par l'incertitude sur le Brexit, avant une nouvelle rencontre entre dirigeants britanniques et irlandais.

VALEURS

Parmi les plus fortes hausses du Stoxx 600, LVMH bondit de 3,88% après l'annonce d'une croissance de 17%, nettement supérieure aux attentes, de ses ventes au troisième trimestre.

La maison mère de Louis Vuitton entraîne dans son sillage la plupart des grandes valeurs européennes du luxe: Kering prend 2,97%, Hermès 0,61%, Richemont 1,49% et Moncler 1,6%.

A la baisse, Philips chute de 8,35% après avoir averti qu'il n'atteindrait pas son objectif de marge cette année en raison de l'impact des barrières douanières.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo a fini en hausse avant les dernières déclarations de Pékin, le marché ayant privilégié les informations de presse encourageantes sur le climat des discussions USA-Chine: l'indice Nikkei a fini en hausse de 0,45% après avoir cédé jusqu'à 0,7% et le Topix, plus large, était pratiquement inchangé en clôture alors qu'il cédait 1,05% au plus bas du jour.

Les marchés chinois ont eux aussi fini dans le vert : le SSE Composite de Shanghai, qui avait débuté en repli, affiche en clôture un gain de 0,78%.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, soutenue par la publication d'informations rapportant que la Chine était disposée à sceller un accord commercial partiel avec les Etats-Unis.

L'indice Dow Jones a gagné 181,97 points, soit 0,7%, à 26.346,01, le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 26,43 points, soit 0,91%, à 2.919,49 et le Nasdaq Composite a progressé de 79,96 points, soit 1,02%, à 7.903,74.

Les valeurs technologiques ont soutenu la tendance, Microsoft s'adjugeant 1,89%, Apple +1,17%. L'indice des sociétés liées aux semi-conducteurs, particulièrement exposées à la Chine, a fini en hausse de 1,74%.

TAUX

Les rendements des emprunts d'Etat de la zone euro repartent à la hausse, à -0,542% pour le Bund allemand à dix ans.

Sur le marché obligataire américain, les rendements des emprunts de référence ont fini en hausse mercredi, la séance ayant été marquée par un regain d'optimisme sur le commerce ainsi que par l'adjudication de 24 milliards de dollars de titres à dix ans. En fin de séance, le rendement des Treasuries à dix ans prenait 4,5 points de base à 1,584%.

Le marché attend à 11h30 GMT la publication du compte rendu de la réunion de politique monétaire du 12 septembre de la Banque centrale européenne (BCE) puis les chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis avant une adjudication de bons du Trésor à 30 ans.

CHANGES

Stable en début de journée en Asie, le dollar est désormais clairement orienté à la baisse face aux autres grandes devises, l'indice mesurant ses fluctuations contre un panier de référence reculant de 0,31%.

L'euro en profite pour remonter au-dessus de 1,10 dollar.

Le yuan chinois reste orienté à la hausse face au dollar même s'il réduit ses gains après les dernières déclarations de Pékin.

PÉTROLE

Les cours du brut sont en légère baisse, l'incertitude sur le commerce USA-Chine alimentant les interrogations sur l'évolution de la demande mondiale.

Le Brent abandonne 0,43% à 58,07 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,57% à 52,29 dollars.

Les doutes sur l'issue des négociations de Washington s'ajoutent à l'impact baissier de la hausse plus marquée qu'attendu des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière.

(Marc Angrand, édité par Jean-Stéphane Brosse)