Le durcissement des conditions financières sonne l'alarme pour l'économie mondiale

Les conditions financières sont l'expression générale qui désigne la manière dont des paramètres tels que les taux de change, les fluctuations des actions et les coûts d'emprunt affectent la disponibilité des fonds dans l'économie.

Le degré de relâchement ou de resserrement des conditions détermine les plans de dépenses, d'épargne et d'investissement des entreprises et des ménages.

Goldman Sachs, qui compile les indices des conditions financières les plus utilisés, a montré par le passé qu'un resserrement de 100 points de base réduit la croissance d'un point de pourcentage au cours de l'année à venir, un assouplissement équivalent donnant une impulsion correspondante.

Ce resserrement est une évolution malvenue pour une économie mondiale déjà menacée par les retombées des prix du pétrole à 120 dollars le baril et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement causées par les sanctions contre la Russie.

(Graphique : Conditions financières mondiales GS, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/lgpdwaqwwvo/KNQdg-global-financial-conditions-tighten-to-pandemic-levels.png)

Si ces éléments poussent l'inflation à la hausse et "si les banques centrales prennent leur mandat au sérieux, vous verrez un nouveau (resserrement) des conditions financières", a déclaré Rene Albrecht, stratège chez DZ Bank.

"La dynamique économique va encore ralentir, l'inflation sera néanmoins élevée et vous verrez des effets de second tour, puis vous obtiendrez un scénario de stagflation", a-t-il ajouté, faisant référence à la combinaison d'une hausse de l'inflation et d'un ralentissement de la croissance économique.

L'indice mondial des conditions financières (ICF) de Goldman Sachs s'établit à 100,2, soit 60 points de base (pb) de moins qu'avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie et un niveau qui n'avait pas été atteint en mars 2020, lorsque la pandémie a commencé à sévir.

La hausse a été menée par son ICF russe, qui a atteint 114,8, contre environ 98 début février, pour atteindre le niveau le plus serré depuis la crise de 2008, sous l'effet d'un doublement des taux d'intérêt et d'une implosion du marché.

Le mouvement russe a porté un ICF des marchés émergents au niveau le plus serré depuis 2016.

(Graphique : Conditions financières de GS Russie, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/dwpkrlqrevm/aWMrB-russian-financial-conditions-tighten-to-gfc-levels-nbsp-.png)

Les mouvements de la zone euro sont également importants. Les conditions dans le bloc, fortement dépendant de l'énergie russe, sont les plus serrées depuis novembre 2020, après avoir évolué de 50 points de base en février, sous l'impulsion également de la Banque centrale européenne (BCE) qui a ouvert la porte à des hausses de taux cette année.

Viraj Patel, stratégiste macroéconomique mondial chez Vanda Research, a déclaré que les conditions financières prendraient encore plus d'importance pour la BCE, qui se réunit jeudi.

Si elle procède au dénouement des achats d'obligations suivi de hausses de taux comme prévu avant l'invasion, les conditions financières pourraient se resserrer pour atteindre les niveaux observés au plus fort de la pandémie ou même de la crise de la dette souveraine du bloc il y a dix ans, a-t-il ajouté.

Aux États-Unis, les conditions se sont resserrées dans une moindre mesure.

Mais les indicateurs utilisés par Goldman pour calculer ses indices ne signalent aucun soulagement ; les flux de valeurs refuges stimulent le dollar américain, qui est proche de son plus haut niveau depuis deux ans, et les actions mondiales ont chuté de 11 % cette année, avec en tête une chute de près de 20 % des actions de la zone euro.

Les primes de risque des obligations d'entreprises américaines de première qualité ont augmenté de 40 points de base depuis le début de l'année, les investisseurs évaluant l'impact sur les bénéfices des entreprises.

Les conditions étant historiquement souples sur les marchés développés, les responsables politiques ne sont peut-être pas encore trop perturbés. Sur une base corrigée de l'inflation, les coûts d'emprunt ont fortement diminué, atteignant un niveau record de -2,5 % en Allemagne lundi.

Peter Chatwell, responsable de la stratégie multi-actifs chez Mizuho, a déclaré que cela donnait aux banques centrales "une plus grande marge de manœuvre pour tenir un discours hawkish et, pour celles qui sont sur le point de le faire, pour agir de manière hawkish".

(Graphique : GS conditions financières de la zone euro, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/zdvxokjogpx/xoJke-euro-are-financial-conditions-at-tightest-since-late-2020-nbsp-.png)