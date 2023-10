Le dollar a entamé le dernier trimestre de l'année sur les chapeaux de roue lundi, la perspective de taux américains plus élevés pour longtemps lui apportant un soutien solide, poussant le yen à un plus bas de 11 mois.

Les mouvements de devises ont été modérés dans les premiers échanges asiatiques avec une partie de l'Australie en vacances et la Chine absente pour sa semaine d'or, bien que les analystes aient déclaré que la fermeture du gouvernement américain pourrait apporter un peu de soulagement aux marchés.

Le yen a chuté à 149,74 pour un dollar, son plus bas niveau depuis 11 mois, alors que la monnaie japonaise poursuit son déclin lent mais régulier vers la barre des 150, un niveau que certains considèrent comme une ligne dans le sable qui inciterait les autorités japonaises à intervenir sur le marché des devises comme elles l'ont fait l'année dernière.

"La crainte d'une intervention de la BOJ au-delà du niveau de 146 a disparu et la devise est maintenant au-dessus de 148 pour un dollar et la BOJ reste absente des marchés des devises", a déclaré Olivier d'Assier, responsable de la recherche appliquée d'Axioma pour l'APAC.

Un résumé des opinions exprimées lors de la réunion de septembre de la BOJ, publié lundi, a montré que les décideurs politiques ont discuté de divers facteurs qui doivent être pris en compte lors de la sortie d'une politique ultra souple.

"Ils craignent de resserrer trop tôt et d'écraser... une hausse de l'inflation et de la croissance", a déclaré Jarrod Kerr, économiste en chef chez Kiwibank. "Ils méritent cependant d'être prudents.

Sur le marché des devises, l'euro a perdu 0,07 % à 1,0565 $, après avoir terminé le trimestre précédent avec une baisse de 3 %, sa pire performance en un an.

La livre sterling était en baisse de 0,13 % à 1,2188 dollar, après avoir également perdu près de 4 % par rapport au dollar au cours du troisième trimestre.

L'indice du dollar américain, cependant, n'était pas très loin de son récent plus haut de 10 mois et se situait à 106,24, après avoir enregistré sa meilleure performance trimestrielle en un an le mois dernier grâce à la rhétorique toujours optimiste de la Réserve fédérale.

"Je préfère être en dollars en ce moment plutôt qu'en euros, en livres ou autres", a déclaré M. Kerr de Kiwibank. "Je pense que le dollar va trouver un peu plus de soutien.

Le Congrès américain a adopté samedi en fin de journée un projet de loi de financement provisoire avec le soutien massif des démocrates afin d'éviter la quatrième fermeture partielle du gouvernement fédéral en dix ans, une décision qui, selon Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone, "devrait être bien accueillie par les actifs à risque".

"Nous savons désormais que le département du travail américain publiera des données sur les emplois non agricoles ce vendredi, ainsi que le rapport sur l'IPC américain le 12 octobre, ce qui n'aurait peut-être pas été le cas si le gouvernement avait fermé ses portes", a-t-il déclaré.

"Cela remet sur la table la réunion du FOMC du 1er novembre comme lieu potentiel d'une nouvelle hausse des taux de 25 points de base.

Ailleurs, le dollar australien a baissé de 0,07% à 0,64305 $, tandis que le kiwi a baissé de 0,1% à 0,59925 $.