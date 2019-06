Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Selon les dernières perspectives européennes de M&G Real Estate, la croissance économique de la zone euro devrait connaître une dynamique positive dans les prochains mois.Malgré le ralentissement de la croissance fin 2018 déclenché par plusieurs facteurs temporaires qui se sont traduits par une croissance négative en Italie, en Allemagne et en Suède, plusieurs tendances macroéconomiques, comme les accords commerciaux entre le Japon et l'Union européenne et le recul du chômage en zone euro, devraient soutenir les perspectives de consommation et la croissance des ventes de détail.Les métropoles européennes devraient rester une source de revenu stable, voire croissante. En effet, sur les 23 marchés des bureaux analysés par M&G Real Estate, les loyers ont augmenté de 5 % en glissement annuel en 2018.Cette tendance à la hausse devrait toutefois ralentir en 2019. Les locataires de bureaux recherchent de plus en plus des biens modernes et de grande qualité, alors que les marchés sont en situation de sous-offre. Les stocks nets ont augmenté en moyenne de 1 % en 2018 et leur croissance devrait atteindre seulement 1,2 % par an en moyenne au cours des cinq prochaines années.