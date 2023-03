Les fluctuations brutales des prix des obligations d'État, d'une ampleur inégalée depuis des décennies en raison des turbulences du secteur bancaire, ont suscité des inquiétudes quant au bon fonctionnement d'un marché considéré comme vital pour le système financier mondial.

La négociation des contrats à terme sur les obligations allemandes à échéance courte a été brièvement interrompue en raison de la volatilité après la décision sur les taux de la Banque centrale européenne de jeudi, et mercredi, le CME Group a brièvement interrompu la négociation de certains contrats à terme sur les taux d'intérêt américains.

Par ailleurs, deux jours de chaos sur le marché obligataire chinois de 21 000 milliards de dollars ont pris fin vendredi après que Pékin a autorisé les courtiers en valeurs mobilières à recommencer à fournir des données à des plates-formes tierces.

Les fluctuations extrêmes des prix intrajournaliers des obligations d'État, qui servent de référence pour la fixation du prix d'un grand nombre d'autres actifs, constituent un autre casse-tête pour les responsables qui doivent faire face aux turbulences du secteur bancaire, qui ont établi des parallèles avec la crise financière mondiale de 2008.

Jeffrey Gundlach, PDG de DoubleLine Capital, a déclaré qu'il avait envisagé de vendre des bons du Trésor en début de semaine, mais que le marché était "extrêmement illiquide".

"Le jour le plus étrange pour les obligations a été le mardi de cette semaine, où si vous quittez des yeux l'écran du marché du Trésor pendant une minute ... Lorsque vous regardez à nouveau l'écran, le prix peut être différent d'un point pour les obligations à 10 ans ou à 30 ans", a-t-il déclaré.

Les contrats à terme sur les obligations à deux ans de l'Allemagne, émetteur d'obligations de référence de la zone euro, ont été exceptionnellement volatils. Le 15 mars, lorsque l'ampleur des problèmes du Crédit Suisse a commencé à apparaître, le contrat à terme à un mois a connu sa plus grande variation entre les plus hauts et les plus bas intrajournaliers jamais enregistrée, selon les données de Refinitiv.

Les rendements des obligations américaines et allemandes à deux ans ont chuté de plus de 50 points de base (pb) chacun mercredi, les mouvements quotidiens les plus importants depuis au moins 28 ans, avant d'augmenter fortement le lendemain.

"Nous avons assisté aux plus grandes fluctuations depuis des décennies, c'est le point de comparaison", a déclaré Jan von Gerich, analyste en chef chez Nordea.

"Sur l'ensemble des marchés, la volatilité n'est pas la même que pendant la crise financière mondiale, mais sur les marchés obligataires, il s'agit de fortes fluctuations et cela me dit que tout ne va pas bien.

Pendant ce temps, en Chine, les investisseurs ont été confrontés à un chaos d'une autre nature.

Mercredi, les régulateurs avaient interdit aux courtiers de fournir des flux de données, invoquant la sécurité des données. Les transactions sur le marché obligataire interbancaire ont chuté de 9 % mercredi et de 16 % jeudi, les traders ayant du mal à accéder aux informations sur les prix, beaucoup d'entre eux se tournant vers des groupes de messagerie pour négocier.

LIQUIDITÉ

La liquidité, c'est-à-dire la facilité d'achat et de vente d'un actif, a été difficile cette semaine.

Les responsables de la négociation des obligations d'État dans deux banques européennes ont déclaré que les écarts entre les cours acheteur et vendeur, qui représentent les coûts de transaction pour les opérateurs, sont restés plus importants que d'habitude vendredi.

L'un d'entre eux a déclaré qu'il s'attendait à ce que la liquidité reste faible pendant un certain temps.

Daniel Ivascyn, directeur des investissements chez PIMCO, a déclaré que les conditions du marché obligataire cette semaine n'étaient pas aussi mauvaises que lors de la crise COVID de 2020, mais a noté que la liquidité sur le marché du Trésor américain de 22 000 milliards de dollars était "difficile", même par rapport aux deux dernières années.

Une mesure de la volatilité implicite sur le marché du Trésor a augmenté cette semaine pour atteindre son plus haut niveau depuis 2008.

Graphique : La volatilité du marché obligataire atteint des sommets - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/zgpobarzwvd/bondvol.PNG

À SUIVRE

La volatilité accrue a attiré l'attention des responsables chargés de veiller à la stabilité des marchés financiers.

Un porte-parole du ministère néerlandais des finances a déclaré vendredi à Reuters que le Trésor surveillait de près les marchés obligataires, ajoutant qu'il ne prévoyait pas de modifier ses plans d'émission pour l'année, qui sont déjà plus souples que d'habitude.

"Bien entendu, nous continuerons à suivre de près l'évolution des marchés. Si nécessaire, nous pourrons adapter nos plans", a déclaré cette personne.

Jeudi, l'agence allemande de la dette a déclaré que son marché obligataire fonctionnait bien mais que les adjudications pourraient être affectées par la volatilité, tandis que le chef de l'agence britannique de la dette a décrit mercredi les marchés mondiaux comme étant "assez stressés et volatils".

Les analystes ont noté que la volatilité des obligations était exceptionnellement élevée, non seulement en raison d'une fuite vers les emprunts d'État sûrs, mais aussi en raison d'une réévaluation massive des attentes en matière de hausse des taux d'intérêt.

"Les obligations refuges sur lesquelles les autres actifs sont évalués ont besoin de valorisations stables", a déclaré M. Gerich de Nordea. "Si la liquidité se détériore en raison de fluctuations importantes sur les marchés des valeurs sûres, cela a des conséquences sur le fonctionnement des marchés financiers et sur la stabilité économique en général.