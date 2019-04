Regulatory News:

Dassault Systèmes (Euronext Paris : #13065, DSY.PA) (Paris:DSY) annonce que CLAAS, l’un des premiers constructeurs mondiaux d’engins agricoles dont le siège se trouve à Harsewinkel (Allemagne), a achevé le déploiement de sa plateforme 3DEXPERIENCE. Déjà utilisateur de plusieurs applications Dassault Systèmes, CLAAS a décidé de migrer l’ensemble de ses solutions et données vers cette plateforme d’expérience métier dans le cadre de sa stratégie de transformation numérique.

Pour innover rapidement et répondre aux attentes du marché des équipements industriels, les entreprises ne peuvent plus se contenter de connecter leurs services et systèmes. Les grands noms du marché adoptent une plateforme numérique unique pour que les différentes disciplines puissent collaborer en temps réel d’un bout à l’autre du cycle de vie des produits, ainsi qu’identifier et résoudre les problèmes, tout en impliquant les clients et les fournisseurs dans la création de l’expérience finale.

Afin de relever ce défi, CLAAS a adopté une plateforme numérique unique qui englobe toutes ses disciplines et permet d’accélérer l’accès à ses vastes connaissances et son riche savoir-faire tout en favorisant la collaboration avec un haut niveau de visibilité et l’innovation intelligente. CLAAS utilisera les solutions « Single Source for Speed"», « Concurrent Equipment Engineering», « Ready to Make» et « Keep Them Running» basées sur la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes.

« La plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes constitue notre environnement stratégique pour toutes nos activités d’ingénierie et de digitalisation — de l’idéation à la production et au service », déclare Nico Michels, responsable de l’ingénierie des produits numériques chez CLAAS. « Les informations relatives aux produits sont les mêmes pour tous les utilisateurs, ce qui permet à chacun d’accéder à la solution intégrée et aux conceptions les plus récentes qu’il nous suffit de maintenir une seule et unique fois, dans la mesure où les informations ne sont pas dupliquées ».

« Le marché mondial des équipements agricoles évolue rapidement, intégrant l’Internet des objets à un rythme incroyable et créant des machines toujours plus intelligentes », déclare Philippe Bartissol, vice-président, Industrie des équipements industriels, Dassault Systèmes. « Pour parvenir à ce type d’innovation, les entreprises doivent fonctionner de façon efficiente dans un contexte de changement dynamique et se comporter comme un tout unifié, c’est à dire comme une entreprise intelligente et connectée. C’est ce que la plateforme 3DEXPERIENCE apporte à CLAAS. »

Pour plus d’informations sur les Industry Solution Experiences de Dassault Systèmes pour l’industrie des équipements industriels : https://ifwe.3ds.com/fr/industrial-equipment

Pour plus d’informations sur la plateforme 3DEXPERIENCE, les solutions de création 3D, de maquette numérique en 3D et de gestion du cycle de vie des produits de Dassault Systèmes : 3ds.com/fr.

