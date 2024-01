Le fabricant suédois de batteries Northvolt cherche à s'approvisionner en cobalt, utilisé pour fabriquer des produits chimiques pour les batteries de véhicules électriques, auprès de la République démocratique du Congo (RDC), a déclaré l'entreprise vendredi.

L'entreprise a testé des matériaux, étudié des processus de travail et comparé des plans visant à améliorer la durabilité sociale et environnementale dans le but de trouver des partenaires à long terme.

"Je me sentirais à l'aise pour signer quelque chose cette année en termes d'engagement dans l'approvisionnement", a déclaré Emma Nehrenheim, responsable de l'environnement, lors d'un entretien téléphonique avec Reuters. Elle n'a pas donné de calendrier précis.

Northvolt a déclaré avoir été contactée par des parties prenantes qui lui demandaient de s'engager directement avec les mineurs et d'autres parties pour améliorer les conditions de travail dans le pays africain appauvri.

"Il est stratégiquement important pour nous de trouver de très bons matériaux et de les trouver dans le cadre d'une relation fiable et abordable", a déclaré M. Nehrenheim. "Nous voulons que la RDC fasse partie de notre chaîne d'approvisionnement.

Northvolt s'approvisionne actuellement en cobalt en Australie et dans d'autres pays.

Le Congo est le plus grand fournisseur de cobalt au monde. Jusqu'à un cinquième de sa production est généré par des mineurs artisanaux travaillant dans des conditions sordides et dangereuses, avec peu ou pas de pouvoir de fixation des prix pour leur minerai durement acquis.

Northvolt a déclaré qu'elle était en pourparlers avec les parties prenantes locales participant à la fois à l'exploitation minière à grande échelle et à l'exploitation minière artisanale et à petite échelle (ASM).

La société a déclaré qu'elle n'était pas prête à s'approvisionner en cobalt ASM, mais qu'elle avait rejoint la Fair Cobalt Alliance, qui vise à rendre les mines artisanales plus sûres, à minimiser leur impact sur l'environnement et à créer des conditions de travail convenables pour les mineurs.

Les fabricants de véhicules électriques ont adopté des batteries sans cobalt, comme le lithium-fer-phosphate, mais plus des deux tiers du marché des batteries de véhicules électriques utilisent le cobalt pour sa densité énergétique, sa sécurité et ses performances, selon l'Institut du cobalt.

Northvolt a levé des milliards de dollars pour construire des usines en Europe et en Amérique du Nord, et a conclu des contrats d'une valeur de plus de 55 milliards de dollars avec des constructeurs automobiles. (Reportage de Supantha Mukherjee ; Rédaction de Susan Fenton)