Le fabricant de bière C&C signale que les ventes de décembre ont été freinées par le succès d'Omicron.

Le producteur irlandais de boissons C&C Group Plc a déclaré vendredi que les ventes de décembre étaient inférieures aux attentes, car les nouvelles restrictions imposées au Royaume-Uni et en Irlande en raison de l'augmentation des cas de la variante du coronavirus Omicron ont nui à l'approvisionnement des restaurants et des pubs.

Toutefois, le fabricant du cidre Bulmers et de la bière Tennent's, basé à Dublin, a déclaré avoir dégagé un "modeste bénéfice" pour le mois de décembre et a prévenu que les bénéfices pour la seconde moitié de l'exercice 2022 dépendraient de l'évolution des restrictions. (Reportage de Muhammed Husain et Pushkala Aripaka à Bengaluru ; édition de Rashmi Aich)