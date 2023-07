Draslovka, le plus grand producteur mondial de cyanure de sodium, a sondé des banques pour gérer une éventuelle introduction en bourse dès l'année prochaine, ont déclaré à Reuters trois personnes au fait du dossier.

Le groupe tchèque privé est en train de sélectionner des souscripteurs pour une première offre publique (IPO) après les avoir invités à se présenter au cours de l'été, ont déclaré ces personnes, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat.

Les projets d'introduction en bourse n'en sont qu'à leur début et il n'y a aucune certitude qu'une transaction se produise, ont précisé ces personnes.

Un porte-parole de la société a déclaré : "Comme nous l'avons déjà indiqué, la stratégie de croissance internationale de Draslovka nécessite des capitaux et une introduction en bourse est envisagée comme l'une de nos options. Nous sommes en dialogue permanent avec nos conseillers financiers."

Pavel Bruzek Jr., directeur général de Draslovka, a déclaré à Reuters en juin que l'entreprise travaillait avec JPMorgan pour faire entrer un nouvel investisseur afin d'obtenir des fonds supplémentaires et d'établir une évaluation en vue d'une future introduction en bourse.

L'entreprise continue de travailler sur l'augmentation de capital parallèlement aux préparatifs de l'introduction en bourse, a déclaré l'une des personnes interrogées, ajoutant qu'elle n'est pas pressée de s'introduire en bourse.

Draslovka n'a pas encore choisi le lieu de l'introduction en bourse et il est possible qu'elle introduise ses actions à l'étranger, notamment à Londres, a indiqué une autre personne.

L'entreprise tchèque de services de camionnage Eurowag a déjà fait ses débuts à la Bourse de Londres en 2021.

Deux sources ont refusé de donner une évaluation potentielle de Draslovka, arguant du fait qu'il est encore tôt, mais l'une d'entre elles a suggéré que la valeur pourrait se chiffrer en milliards de dollars au moment de l'introduction en bourse.

Fondée il y a plus d'un siècle, Draslovka fabrique des produits chimiques utilisés dans les industries minière et agricole, notamment le cyanure de sodium, hautement toxique.

Le groupe est contrôlé par le bureau familial tchèque BPD Partners et la famille Bruzek. L'année dernière, il a vendu 150 millions de dollars d'actions privilégiées au gestionnaire de fonds américain Oaktree Capital Management.

L'entreprise s'est lancée dans une série d'acquisitions afin de diversifier ses activités et de les rendre plus écologiques, en achetant récemment une technologie propriétaire pour la lixiviation des métaux.

Les acquisitions ont fait grimper le chiffre d'affaires de Draslovka de 286 % à 468 millions de dollars l'année dernière, mais ce bond spectaculaire ne s'est pas immédiatement répercuté sur son bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA), qui a chuté de 13 % à 77 millions de dollars.

L'entreprise vise un EBITDA d'environ 400 millions de dollars au cours des cinq prochaines années.

Les délibérations relatives à son introduction en bourse interviennent alors que les marchés boursiers se réchauffent à nouveau pour les nouveaux entrants, après une première vague de cotations avant l'accalmie de l'été en Europe et aux États-Unis. (Reportage de Pablo Mayo Cerqueiro à Londres et Jason Hovet à Prague ; Reportage complémentaire de Jan Lopatka et Andres Gonzalez ; Rédaction Elisa Martinuzzi, Kirsten Donovan)