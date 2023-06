Le fabricant de distributeurs automatiques de billets Diebold Nixdorf a déposé son bilan au Texas jeudi, indiquant qu'il était parvenu à un accord pour réduire sa dette globale de 2,1 milliards de dollars.

La société basée dans l'Ohio est entrée en faillite avec plus de 2,7 milliards de dollars de dettes, et ses créanciers ont accepté d'accorder 517 millions de dollars de nouveaux prêts pour financer la faillite de la société, selon les documents judiciaires déposés au tribunal des faillites de Houston.

L'argent frais fait partie d'un accord plus large de réduction de la dette qui devrait permettre à l'entreprise de sortir de la faillite au troisième trimestre 2023, a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

Diebold Nixdorf a déclaré avoir besoin de ces nouveaux prêts de toute urgence. Elle n'a que 140 millions de dollars en caisse et doit payer 668 millions de dollars aux créanciers et aux vendeurs commerciaux au cours des six prochaines semaines, selon ses dépôts au tribunal.

Diebold est aux prises avec des dettes depuis qu'elle a acquis la société allemande Wincor Nixdorf AG pour 1,8 milliard de dollars en 2016. Après avoir contracté une dette importante dans le cadre de cette transaction, la nouvelle société combinée a été confrontée à des ventes stagnantes ou en baisse dans son activité principale de vente de guichets automatiques aux banques et de machines de caisse aux clients du commerce de détail.

Avant de déposer son bilan, Diebold s'est engagée dans des efforts de réduction des coûts, notamment en réduisant son empreinte immobilière, en rationalisant sa gamme de produits ATM et en renégociant sa dette en mars 2022.

Diebold Nixdorf vend des distributeurs automatiques de billets et des systèmes de point de vente dans plus de 100 pays. Peu avant son dépôt de bilan, son action s'échangeait à 1,25 dollar à la Bourse de New York.