Le fabricant de fibrociment Swisspearl Group acquiert le danois Cembrit

Swisspearl Group, qui appartient à 100 % à la famille Bernhard Alpstaeg et emploie actuellement environ 1 200 personnes, rachète rétroactivement Cembrit à la société d'investissement suédoise Solix à compter du 1er janvier, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Cembrit emploie environ 1 400 personnes et dessert principalement les pays nordiques ainsi que l'Irlande et la Grande-Bretagne, complétant ainsi la présence de Swisspearl en Suisse, en Autriche et en Slovénie, a indiqué le groupe suisse connu pour sa marque Eternit.

Le fibrociment est un matériau composite de construction utilisé dans les produits de toiture et de façade en raison de sa résistance et de sa durabilité.