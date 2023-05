La société Simmons Bedding Company LLC a été poursuivie en justice par un consommateur qui l'accuse d'avoir vendu de la literie et du linge de maison dont le "nombre de fils" était faussement gonflé, trompant ainsi les acheteurs sur la prétendue qualité supérieure et la durabilité des produits.

L'action en justice déposée mercredi devant un tribunal fédéral de Californie allègue que certains produits Simmons Beautyrest ont été commercialisés de manière trompeuse comme ayant un "nombre de fils de 1 000" alors que le nombre de fils par pouce carré était en réalité de 216.

Dans la proposition de recours collectif, Loriann Staples, résidente de Californie, affirme qu'elle n'aurait pas acheté de draps Beautyrest, ou qu'elle les aurait payés moins cher, si Simmons avait divulgué le nombre de fils réel allégué.

La plainte déposée par le cabinet Bursor & Fisher affirme que le nombre de fils indiqué sous une fausse étiquette trompe les consommateurs en leur faisant croire "qu'ils achètent un produit de meilleure qualité, plus durable, plus doux ou mieux adapté au sommeil que les produits dont le nombre de fils est inférieur".

Un représentant de la société mère de Simmons, Serta Simmons Bedding LLC, basée en Géorgie, n'a pas immédiatement répondu à un message jeudi demandant un commentaire. Un avocat de Simmons n'a pas encore comparu dans cette affaire.

Les avocats de Staples n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire jeudi.

L'action en justice de Staples fait partie d'au moins une poignée d'autres actions en justice accusant des fabricants ou des détaillants de commercialiser de manière trompeuse le nombre de fils d'une feuille. En mars, Macy's Inc. a accepté de régler une action collective devant un tribunal fédéral de l'Ohio pour un montant de 10,5 millions de dollars. Une audience sur l'équité dans cette affaire est prévue pour septembre.

Dans un avis consultatif rendu en 2005, la Commission fédérale du commerce a averti que les consommateurs pouvaient être trompés en raison des variations dans les pratiques du secteur en matière de comptage des fils.

En janvier, Serta Simmons Bedding s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites au Texas afin d'éliminer la plupart de ses dettes. Les marques de Serta Simmons Bedding comprennent Serta, Simmons, Beautyrest et Tuft & Needle. Au cours de l'exercice clos le 30 juin 2022, les ventes de l'entreprise ont dépassé 2,4 milliards de dollars.

Les avocats des plaignants ont déclaré dans la plainte qu'ils avaient "commandé des tests en laboratoire indépendant" pour examiner le nombre de fils.

L'action en justice, qui estime à des "centaines de milliers" le nombre potentiel de membres de la classe, vise à obtenir des dommages-intérêts non spécifiés et d'autres mesures de redressement.

L'affaire est Staples v. Simmons Bedding Company LLC, U.S. District Court, Northern District of California, No. 4:23-cv-02427.

Pour le plaignant : Joel Smith et Brittany Scott de Bursor & Fisher

Pour le défendeur : Pas encore de comparution