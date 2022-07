Le fabricant de logiciels SingleStore atteint le statut de licorne après une levée de fonds menée par Goldman.

La société n'a pas divulgué son évaluation exacte. Une licorne est une start-up dont la valeur est supérieure à 1 milliard de dollars.

Le tour de table a porté le total des fonds levés par SingleStore jusqu'à présent à 278 millions de dollars et a également inclus Sanabil Investments, Dell Technologies Capital, Hewlett Packard Enterprise, IBM ventures Insight Partners et GV - anciennement Google Ventures.

Fondée en 2011, SingleStore alimente des applications à forte intensité de données et effectue des analyses en temps réel pour une foule de clients, dont Uber Technologies Inc, General Electric Co, Kellogg Co et Siemens AG.

Les sociétés de capital-risque et les géants du capital-investissement ont continué d'injecter des fonds dans les start-ups technologiques cette année, malgré le repli qui a ébranlé les sociétés cotées du secteur.

Par exemple, General Atlantic, Andreessen Horowitz et Tiger Global - certains des plus grands investisseurs au monde - ont soutenu les tours de financement des entreprises de logiciels SpotOn et Talos en pariant sur une reprise des valorisations.

Basée à San Francisco, SingleStore s'est associée à International Business Machines Corp en avril pour lancer SingleStoreDB - un logiciel par abonnement qui permet de réduire les coûts de matériel et d'exécuter rapidement des rapports à forte intensité de données à l'aide d'une seule base de données.

La société est dirigée par le directeur général Raj Verma et a récemment embauché un ancien cadre de la Deutsche Bank, Brad Kinnish, comme directeur financier.