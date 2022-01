Le fabricant de matériel médical Stryker achète Vocera Communications pour 2,97 milliards de dollars.

Le fabricant de matériel médical Stryker Corp a annoncé jeudi qu'il avait accepté d'acquérir la plateforme de soins numériques Vocera Communications Inc. pour environ 2,97 milliards de dollars.

L'action Vocera était en hausse de près de 27% à 78,63 dollars avant la cloche, juste en dessous du prix proposé de 79,25 dollars par action.

Fondée en 2000, Vocera dessert près de 1 900 hôpitaux, permettant aux professionnels de la santé de communiquer et de collaborer avec leurs collègues et de s'engager auprès des patients et de leurs familles.

La transaction devrait être conclue au cours du premier trimestre de cette année et devrait avoir un impact neutre sur le bénéfice net par action dilué en 2022, a déclaré Stryker.

Les actions de Stryker ont baissé de près de 1% à 270 $ dans les transactions légères de pré-marché. (Reportage de Mrinalika Roy et Ankur Banerjee à Bengaluru ; Montage de Ramakrishnan M.)