Le fabricant de médicaments d'avortement affirme que le Mississippi ne peut pas interdire la pilule malgré la décision de la Cour suprême.

GenBioPro Inc, qui fabrique une version générique du médicament mifepristone, a déclaré dans un dépôt jeudi au tribunal fédéral de Jackson, Mississippi, que l'approbation du médicament par la Food and Drug Administration américaine devrait l'emporter sur toute interdiction de l'État.

La société basée à Las Vegas a intenté un procès à l'État en 2020 pour contester les règlements qui restreignaient spécifiquement l'avortement médicamenteux. Le Mississippi est maintenant prêt à interdire presque tous les avortements en vertu d'une "loi de déclenchement" de 2007 suite à la décision de la Cour suprême dans l'affaire Dobbs v. Jackson Women's Health, qui a annulé sa décision historique de 1973 dans l'affaire Roe v. Wade établissant un droit constitutionnel à l'avortement.

GenBioPro a déclaré que cette loi créera un "conflit beaucoup plus direct et flagrant" avec la FDA. Elle a cité la déclaration de Merrick Garland, procureur général des États-Unis, la semaine dernière, selon laquelle les États "ne peuvent pas interdire la mifépristone sur la base d'un désaccord avec le jugement expert de la FDA sur sa sécurité et son efficacité".

Le Mississippi a déclaré dans un document d'opposition que "le paysage juridique qui a suivi l'arrêt Dobbs a évolué de façon écrasante en faveur de l'autorité de l'État à réglementer ou à interdire l'avortement" et qu'il n'y avait aucune preuve que le Congrès ait jamais eu l'intention que la FDA limite la capacité des États à réglementer l'avortement.

Le ministère américain de la Justice n'est pas intervenu dans l'affaire et n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Selon l'Institut Guttmacher, un groupe de recherche défendant le droit à l'avortement, les interdictions et les restrictions de l'avortement entrent actuellement en vigueur ou sont sur le point de le faire dans 22 États, dont 13 comme le Mississippi avec des lois dites "déclencheuses" conçues pour entrer en vigueur lorsque Roe v. Wade sera annulé.