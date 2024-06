Les propriétaires de Seed Health, l'une des rares start-ups américaines rentables dans le domaine des biotechnologies, envisagent de vendre le fabricant de probiotiques, ce qui pourrait le valoriser à plus d'un milliard de dollars, selon des personnes au fait du dossier.

Seed, qui appartient à ses fondateurs et codirecteurs Ara Katz et Raja Dhir, ainsi qu'à des investisseurs en capital-risque, sollicite des offres d'acquisition sur les conseils de la banque d'investissement Centerview, ont déclaré les sources.

La société prévoit de générer un chiffre d'affaires d'environ 200 millions de dollars en 2024, contre environ 140 millions de dollars l'année dernière, ont ajouté les sources, qui ont requis l'anonymat en raison du caractère confidentiel de l'affaire.

Les porte-parole de Seed Health et de Centerview se sont refusés à tout commentaire.

Seed est connue pour ses capsules phares deux-en-un DS-01 qui soutiennent la santé intestinale, dermatologique, cardiovasculaire et nutritionnelle. Le mois dernier, la société a lancé un synbiotique vaginal, VS-01, pour promouvoir la santé du microbiome vaginal.

Le microbiome est l'ensemble des micro-organismes, comme les bactéries et les virus, qui vivent dans un corps ou un environnement.

La société basée à Venice, en Californie, vend directement aux consommateurs et propose des suppléments pour adultes et pour enfants. Elle a recours à des essais cliniques pour valider ses formules.

Katz et Dhir ont créé l'entreprise en 2015 et en sont les principaux actionnaires. La société d'investissement The Craftory a mené un tour de financement privé dans Seed en 2021.

Ces dernières années, de grands fabricants de vitamines et de produits de santé grand public ont racheté des fabricants de compléments alimentaires. L'année dernière, Pharmavite a racheté pour 425 millions de dollars la société Bonafide, spécialisée dans la santé des femmes, qui propose également des produits axés sur le microbiome vaginal. L'année dernière également, Sanofi a acquis la société de vitamines Qunol pour un montant non divulgué. (Reportage d'Abigail Summerville et d'Anirban Sen à New York ; Rédaction de Josie Kao)