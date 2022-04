Le fabricant de sucre Tereos nomme Ludwig de Mot comme nouveau PDG

Le fabricant français de sucre et d'éthanol Tereos a déclaré mardi qu'il avait nommé Ludwig de Mot comme nouveau directeur général, succédant à Philippe de Raynal qui a quitté la société en février après seulement un an à la tête de l'entreprise.

Tereos, deuxième plus grand producteur de sucre au monde en volume et disposant d'importantes opérations au Brésil, a remanié sa direction et revu sa stratégie depuis 2020, date à laquelle une longue querelle interne a conduit à l'éviction de son président et PDG.

De Mot, un Belge de 58 ans, était auparavant manager par intérim en charge de la transformation du groupe de services aéroportuaires Swissport. Il a également occupé des postes de membre du conseil d'administration et de direction dans les secteurs des services de maintenance, de la production de minéraux et de l'emballage.

C'est la première fois que Tereos nomme un non-Français à la tête de la coopérative, a déclaré la porte-parole du groupe. De Mot prendra ses fonctions le 7 avril.

"Son expérience industrielle et son expertise en matière de transformation sont des atouts qui permettront à Tereos de déployer un plan de progrès sur ses différents sites de production et d'accélérer ainsi son retour à une rentabilité durable", a déclaré Tereos dans un communiqué.

Gwenael Elies, l'actuel directeur financier qui assurait l'intérim depuis le départ de de Raynal, est nommé directeur des finances, des systèmes d'information, du juridique, de la fiscalité et des ressources humaines, précise Tereos. (Reportage de Sybille de La Hamaide, édition de Gus Trompiz et Susan Fenton)