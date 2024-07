La société mexicaine Becle, premier producteur mondial de tequila, a annoncé jeudi qu'elle suspendait jusqu'à nouvel ordre les activités de son usine de Tequila, où une explosion meurtrière a tué six personnes en début de semaine.

Le PDG Juan Domingo Beckmann a déclaré lors d'une conférence téléphonique que les dommages avaient été limités à une partie du site et que l'entreprise ne prévoyait pas d'impact financier significatif, mais qu'elle continuerait à informer le marché.

"Nous avons eu la chance que les dommages soient assez limités du point de vue des actifs", a déclaré Beckmann aux analystes, précisant que les premières évaluations indiquaient qu'ils étaient limités à une zone de traitement dans l'usine de La Rojena où un réservoir de 500 000 litres a pris feu, ce qui a déclenché un incendie dans trois autres, selon les services d'urgence.

Six personnes ont été tuées et plusieurs autres travailleurs ont été blessés dans l'explosion, ont déclaré l'entreprise et la protection civile de l'État.

M. Becle a déclaré qu'il ne prévoyait pas de difficultés pour le redémarrage de l'usine, mais que la sécurité restait une priorité essentielle.

La ville de Tequila, qui abrite plusieurs distilleries d'alcool d'agave, est une destination touristique populaire située à environ une heure de route au nord-ouest de Guadalajara, la deuxième ville du Mexique.