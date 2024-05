Le fabricant vietnamien de voitures electriques VinFast envisage de retarder a nouveau la construction d'une usine de 4 milliards de dollars en Caroline du Nord, a declare une personne informee de l'affaire, alors que l'entreprise deficitaire s'efforce de gagner la faveur des consommateurs americains.

VinFast a annonce en 2022 la construction aux Etats-Unis d'une usine de vehicules electriques et de batteries d'une capacite de production annuelle de 150 000 vehicules, afin de tirer parti des efforts de l'administration Biden pour approuver les subventions accordees aux vehicules electriques fabriques aux Etats-Unis.

L'entreprise avait initialement prevu d'achever l'usine en juillet 2024, mais a ensuite repousse le debut des operations a 2025. Elle envisage un nouveau report, a declare la source, qui a demande a ne pas etre identifiee parce que l'affaire n'est pas publique.

VinFast, qui a vendu moins de 1 000 voitures en Amerique du Nord l'annee derniere, a declare dans un communique a Reuters qu'elle "procedait a un examen et a une evaluation approfondis de tous les aspects du processus de construction de notre usine de Caroline du Nord".

Un porte-parole du comte de Chatham, en Caroline du Nord, ou la premiere pierre de l'usine a ete posee en juillet, a declare que les responsables du comte n'etaient pas au courant d'un quelconque retard dans le projet.

Le porte-parole a declare que VinFast avait revise a deux reprises la taille du batiment d'assemblage general de l'usine. La derniere revision a ete soumise en avril et est toujours en cours d'examen par le service des permis du comte.

Lorsque VinFast a annonce en mars 2022 son projet d'usine en Caroline du Nord, le president americain Joe Biden a declare que l'usine creerait plus de 7 000 emplois.

"C'est le dernier exemple en date de ma strategie economique a l'oeuvre", avait-il alors indique sur Twitter.

Les republicains ont remporte la Caroline du Nord aux elections presidentielles de 2020 avec une faible marge et la campagne de Joe Biden depense beaucoup d'argent pour remporter l'Etat lors des elections presidentielles de novembre.

Outre la faiblesse des ventes, VinFast a ete poursuivie en justice aux Etats-Unis pour ne pas avoir paye le loyer d'une salle d'exposition. Elle fait egalement l'objet de deux enquetes distinctes, l'une concernant un accident survenu en avril en Californie, au cours duquel quatre personnes ont trouve la mort dans un accident impliquant une voiture VinFast VF 8, et l'autre pour avoir pretendument viole des brevets d'ArcelorMittal concernant l'aluminium utilise dans la VF 8.

L'annee derniere, le Viet Nam a vendu moins de 35 000 voitures dans le monde, dont la majeure partie sur son marche interieur, bien qu'il dispose d'une usine dans le nord du pays d'une capacite de production annuelle de 300 000 voitures.

La plupart des voitures vendues sur le marche interieur le sont egalement a des parties liees. L'annee derniere, sa perte nette s'est creusee de 15 % pour atteindre 2,4 milliards de dollars.

PLANS POUR L'OUTRE-MER

Malgre une demande mondiale plus faible pour les VE et une guerre des prix, VinFast a declare qu'il n'y avait pas de changement dans son objectif de vendre 100 000 voitures cette annee, soit deux fois plus que ce qu'il visait en 2023, au fur et a mesure de son expansion a l'etranger.

Elle a vendu moins de 10 000 vehicules au cours du premier trimestre, mais a attribue cette situation a la lenteur habituelle du debut de l'annee pour les affaires, en particulier au Viet Nam.

D'ici la fin du mois de juin, VinFast prevoit d'elargir sa gamme de vehicules, y compris des modeles avec conduite a droite pour des marches tels que la Thailande et l'Indonesie, a declare VinFast, ajoutant que les resultats devraient etre visibles au cours du second semestre de cette annee.

Elle a egalement confirme son intention d'etablir une usine d'assemblage en Indonesie et une autre en Inde d'ici 2026.

En Indonesie, "nous prevoyons de commencer bientot les livraisons du modele VF e34 et de lancer le modele VF 5 au cours du deuxieme trimestre", a declare VinFast, detaillant des projets jusqu'ici non publies pour deux de ses voitures economiques.

Fonde en 2017 et entierement axe sur les VE depuis 2022, VinFast, qui n'a pas encore realise de benefices, a enregistre une perte nette de 618 millions de dollars au premier trimestre. Les revenus de la periode ont presque triple par rapport a l'annee precedente, mais ont degringole de 31% par rapport aux trois mois precedents. (Reportage de Phuong Nguyen, Francesco Guarascio et Ben Klayman ; Redaction d'Edwina Gibbs)