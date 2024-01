Le candidat à la présidence indonésienne, Prabowo Subianto, a fait l'objet d'une série d'attaques lors d'un débat électoral animé dimanche, ses deux adversaires s'en prenant à sa stratégie d'acquisition de matériel militaire en tant que ministre de la défense, le qualifiant d'imprudent et de gaspilleur.

Prabowo, ancien commandant des forces spéciales et candidat pour la troisième fois, est largement en tête des sondages d'opinion pour l'élection du 14 février, mais son programme de modernisation militaire a été critiqué lors d'un second face-à-face télévisé axé sur la sécurité et la géopolitique.

L'ancien gouverneur de Jakarta, Anies Baswedan, a dénoncé les projets de Prabowo visant à acquérir du matériel militaire d'occasion, notamment une flotte d'avions de chasse Mirage 2000-5 du Qatar, et a accusé son ministère de la défense de ne pas s'être protégé contre les pirates informatiques qui, l'année dernière, ont menacé de divulguer des informations confidentielles.

"Ironiquement, le ministère de la défense a été piraté", a déclaré M. Anies. "Le budget de 700 billions de rupiahs (45,13 milliards de dollars) ne peut pas être utilisé pour le contenir. Au lieu de cela, il est utilisé pour acheter du matériel militaire d'occasion".

Vêtu pour le débat d'une veste de bombardier de l'armée de l'air, le candidat du parti au pouvoir, Ganjar Pranowo, a déclaré que l'achat des jets, que le gouvernement a retardé en raison de problèmes budgétaires, relevait d'une "planification imprudente".

Au cours de la dernière décennie, la plus grande économie d'Asie du Sud-Est est restée à la traîne de ses pairs régionaux en ce qui concerne les dépenses de défense en pourcentage du produit intérieur brut.

M. Prabowo a justifié la stratégie d'achat de matériel d'occasion comme étant essentielle à la modernisation des forces armées, ajoutant que les jets vieux de 15 ans avaient une durée de vie de 25 à 30 ans.

"Je pense que l'idée d'utiliser du matériel d'occasion est trompeuse. L'important, ce sont les heures de vol", a-t-il déclaré.

"En réalité, nous avons besoin d'équipements pour combler le déficit actuel", a-t-il ajouté, précisant que les nouveaux jets mettent plus de temps à arriver.

La plupart des sondages donnent Anies au coude-à-coude avec Ganjar, mais loin derrière le candidat principal Prabowo, qui a choisi comme colistier Gibran Rakabuming Raka, le fils du populaire président à deux mandats Joko Widodo.

Anies a déclaré que ce choix montrait que Prabowo avait "compromis les normes éthiques", après que Gibran ait été le seul bénéficiaire d'une décision de justice acrimonieuse qui a modifié les règles d'éligibilité à quelques jours de l'inscription sur les listes électorales.

Les candidats ont également été interrogés sur la manière dont ils aborderaient les différends de longue date concernant la mer de Chine méridionale.

Prabowo a déclaré que l'Indonésie avait besoin d'une meilleure technologie pour défendre son territoire, tandis qu'Anies a déclaré qu'elle devrait devenir un leader dominant au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), afin de garantir une position commune.

M. Ganjar a proposé de revoir l'approche décisionnelle de l'ANASE, très critiquée, et a déclaré qu'un accord conclu en 2002 entre la Chine et les pays de l'ANASE pour éviter les conflits maritimes avait échoué.

"Nous pouvons prendre l'initiative par le biais d'accords temporaires afin d'éviter des risques plus élevés", a déclaré M. Ganjar, sans donner plus de détails.