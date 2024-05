South by Southwest, le festival de musique, de technologie et de cinéma (SXSW) qui se tient chaque année à Austin, au Texas, se rendra à Londres l'année prochaine dans le cadre d'une nouvelle édition européenne.

La première édition du SXSW London aura lieu en juin 2025 dans le quartier branché de Shoreditch, dans l'est de la capitale anglaise.

"Nous ferons appel à chaque goutte de créativité et d'énergie de Londres", a déclaré Randel Bryan, directeur général de SXSW Europe, à Reuters.

"Depuis des générations, Londres a exercé une influence considérable sur les industries de la culture et du divertissement. Nous voulons donc vraiment exploiter cette attitude rebelle et perturbatrice de Londres pour apporter quelque chose d'unique au SXSW.

Le SXSW a été lancé en 1987 en tant que festival de musique, mais il s'est depuis développé pour intégrer le cinéma, la télévision, les jeux vidéo et la technologie.

Twitter, aujourd'hui X, s'y est présenté à ses débuts en 2007 et l'événement a accueilli des orateurs tels que l'ancien président américain Barack Obama, le cinéaste Steven Spielberg et Meghan Markle, la duchesse de Sussex, parmi d'autres noms célèbres.

Il a servi de lieu de lancement pour des films et des émissions de télévision, ainsi que de vitrine pour des chanteurs en début de carrière, notamment Billie Eilish et Dua Lipa.

"Il est évident qu'aux États-Unis, il y a eu des superstars mondiales qui ont présenté leur travail à SXSW (ou qui ont participé au programme de conférences).

"Mais nous ne voulons pas non plus négliger les histoires locales et trouver des moyens pour que les communautés de Londres et d'Europe, ainsi que leurs environs, puissent partager leurs points de vue sur ce que l'avenir leur réserve.