La forteresse médiévale qui surplombe la ville de Prizren, dans le sud du Kosovo, est l'un des sites remarquables du Dokufest, un festival du film qui est devenu l'un des plus grands événements culturels du pays balkanique.

Présentant des courts métrages et des documentaires internationaux depuis 2002, cet événement est devenu une fenêtre sur le monde pour les jeunes du pays qui ont des difficultés à se rendre à l'étranger.

Dokufest est connu pour ses cinq cinémas en plein air situés entre des mosquées et des églises qui témoignent de la diversité de l'héritage culturel et religieux de la ville.

Deux écrans se trouvent au sommet de la forteresse de Prizren, un autre sur une place près de la mosquée Sinan Pasha, datant de l'époque ottomane et datant du XVIIe siècle, et un autre encore sur une plate-forme émergeant de la rivière Lumbardhi, peu profonde, qui coupe la ville en deux.

"Dokufest a attiré le monde ici", a déclaré Veton Nurkollari, directeur artistique du festival.

"À défaut de pouvoir voyager à l'étranger, nous avons amené le monde ici, avec des gens, des films, des possibilités, de l'amitié.

Leur pays étant toujours en proie à des tensions ethniques depuis qu'il a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008, les Kosovars ont besoin d'un visa pour se rendre dans les pays de l'Union européenne. Le Kosovo n'étant reconnu que par 110 autres pays, son passeport est l'un des plus faibles au monde.

Plus de 200 documentaires et films sont présentés dans le cadre de l'édition de cette année du Dokufest, notamment en provenance de Colombie, de Tanzanie, de Grande-Bretagne, du Canada et des États-Unis.

Le thème est l'intelligence artificielle et la question de savoir si c'est l'IA ou l'intelligence humaine qui est la pire.

Jude Chehab est une réalisatrice libano-américaine qui participe au festival avec son film Q, qui raconte l'influence d'un ordre religieux libanais secret sur trois générations de femmes de sa famille.

Elle estime que les réalisateurs de documentaires sont peut-être à l'abri de l'IA pour l'instant.

"Nous faisons quelque chose de si réel, de si proche du terrain et de si authentique que je fais un film personnel sur ma mère. L'intimité que j'ai obtenue, aucune IA ne peut nous l'enlever", a déclaré Mme Chehab.