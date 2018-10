Le feu vert de la FDA pour Libtayo dynamisera les ventes de Sanofi - BG

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Sanofi entame une nouvelle ère de croissance, déclare Bryan Garnier, après que Libtayo, ou cemiplimab, a été approuvé pour commercialisation par la Food and Drug Administration américaine (FDA) dans le traitement d'un certain type de patients atteints de cancers de la peau ou carcinome. Ce feu vert ouvre un potentiel de vente record d'environ 1 milliard d'euros, a déclaré BG. La banque d'affaires franco-américaine note que ce médicament est la première immunothérapie approuvée pour cette maladie, qui touche environ 750.000 personnes aux États-Unis. 10.000 de ces patients ne peuvent pas être traités selon les procédures actuellement disponibles et sont donc éligibles à Libtayo, qui, ajoute la banque, a également un potentiel dans le traitement d'autres cancers. L'action Sanofi se négocie en hausse de 0,8% à 77,15 euros.

-Donato Paolo, Dow Jones Newswire (Version française François Berthon) ed : ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire