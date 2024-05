Le Congrès national africain (ANC) d'Afrique du Sud, qui se bat pour prolonger son emprise sur le pouvoir depuis 30 ans lors des élections de ce mois-ci, aimerait présenter les programmes gouvernementaux qui soutiennent Dalene Raiters et sa famille comme un exemple de réussite.

Mais cette femme de 48 ans ne voit pas les choses de cette façon.

"L'ANC, je ne veux même pas leur parler", a déclaré Dalene Raiters à Reuters, en colère, depuis la chambre individuelle qu'elle partage avec ses fils et son petit-fils à Johannesburg. "Le rêve de (Nelson) Mandela n'est pas le leur".

Avec un taux de chômage record et une économie moribonde qui pèsent sur le soutien des électeurs, l'ANC vante le système de protection sociale de l'Afrique du Sud - une rareté dans les pays en développement - comme une réussite historique.

"Ces aides et subventions font bien plus que donner aux gens ce dont ils ont besoin pour vivre", a déclaré le président Cyril Ramaphosa en février. "Elles constituent un investissement dans l'avenir.

Mais le nombre croissant de personnes ayant besoin d'aide - plus de 24 millions cette année, pour une assiette fiscale de seulement 7,1 millions - met le système à rude épreuve. Son avenir pourrait dépendre de l'identité du partenaire de coalition que l'ANC choisira s'il perd sa majorité, comme le suggèrent les sondages, parmi deux partis dominants aux visions politiques très divergentes : les Combattants pour la liberté économique (EFF) ou l'Alliance démocratique.

"C'est une énorme marque d'échec, et ce n'est pas durable [...]. Nous sommes sur une voie très risquée", a déclaré Ann Bernstein, directrice du Centre for Development and Enterprise, un groupe de réflexion basé à Johannesburg.

ÉCHEC ÉCONOMIQUE

La sécurité sociale et la prospérité économique étaient des principes fondamentaux de la politique de l'ANC lorsqu'il a pris le pouvoir sous la direction de Mandela, héros de la lutte contre l'apartheid, en 1994.

Mais aujourd'hui, plus de 60 % des Sud-Africains vivent dans la pauvreté, selon la Banque mondiale, tandis qu'une décennie de stagnation économique a fait grimper le taux de chômage à plus de 32 %, soit près de 10 points de plus qu'il y a 30 ans. Plus d'un tiers de la population reçoit des allocations en espèces et d'autres aides sociales.

Pendant la pandémie, le gouvernement a créé une nouvelle allocation pour les chômeurs en âge de travailler, à laquelle plus de 6 millions de personnes ont eu accès. Censée être temporaire, elle a été prolongée au début de l'année, contre l'avis du ministre des finances, Enoch Godongwana.

Pour Thabo Mbeki, dirigeant de l'ANC et président de l'Afrique du Sud de 1999 à 2008, le système de protection sociale n'a jamais été conçu comme un remède à la pauvreté et au chômage. L'objectif était plutôt de développer une économie inclusive afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent gagner un revenu.

"Cela n'a pas fonctionné aussi bien que prévu. Et je pense que nous devons revenir à cet objectif", a-t-il déclaré à Reuters.

Dalene Raiters a perdu son emploi dans une école primaire locale il y a 16 ans. Son fils adulte est également sans emploi. Comme beaucoup de Sud-Africains, leur famille de quatre personnes vit des subventions accordées à ceux qui remplissent les conditions requises.

Pour Dalene Raiters, cela signifie les 1 080 rands (58 $) par mois qu'elle reçoit pour deux personnes mineures à charge - son adolescent et son petit-fils - complétés par des aides de la mosquée locale, des programmes d'alimentation ou des petits boulots qu'elle effectue pour des voisins.

Ce n'est jamais assez.

"Parfois, cela me brise le cœur", dit-elle en larmes.

"Bien que l'ANC nie avoir besoin d'une coalition, la plupart des sondages prédisent la fin de sa gouvernance par un parti unique après le 29 mai.

L'Alliance démocratique (DA), le plus grand parti d'opposition, favorable au monde des affaires et de centre-droit, semblerait être une solution difficile à mettre en place.

Bien qu'elle promette d'augmenter la valeur de certaines subventions et de convertir le paiement de l'époque de la pandémie en une subvention pour les demandeurs d'emploi, elle se concentre principalement sur la création d'emplois.

Il souhaite assouplir le droit du travail et supprimer les mesures d'action positive visant à remédier aux discriminations de l'époque de l'apartheid.

Bien que la DA accuse l'ANC d'être responsable des problèmes actuels du pays, elle n'a pas exclu de s'associer à son adversaire idéologique pour empêcher ce que son dirigeant John Steenhuisen appelle une "coalition apocalyptique" de l'ANC et de l'EFF marxiste.

"J'ai vu l'émigration massive de pays comme le Zimbabwe et le Venezuela. J'ai vu la famine", a déclaré John Steenhuisen à Reuters. "Je ne veux pas de cela pour l'Afrique du Sud.

L'EFF, qui a déclaré qu'il souhaitait obtenir le portefeuille des finances s'il s'associait à l'ANC, n'a pas répondu aux demandes répétées d'interview.

Ses exigences en matière de redistribution des terres et de nationalisation des mines et des banques ont longtemps effrayé les investisseurs.

Son programme électoral prévoit le doublement des prestations sociales existantes, la création d'une nouvelle allocation pour les diplômés universitaires au chômage et davantage de services publics gratuits pour les pauvres.

Michael Sachs, économiste au Southern Centre for Inequality Studies, a déclaré que le système dispose actuellement des ressources nécessaires pour soutenir les bénéficiaires prévus : les enfants et les retraités.

Ce qu'il ne peut pas faire, c'est faire face aux effets de la montée en flèche du chômage et de la stagnation du secteur formel.

"Si ces problèmes sociaux continuent de s'aggraver et que la seule réponse du gouvernement est de fournir davantage de subventions sociales, alors le système finira par devenir insoutenable, c'est certain", a-t-il déclaré.

Pour M. Raiters, la solution n'est pas d'augmenter les prestations sociales : seul le travail donnera une chance à la prochaine génération.

"Je sais que je ne vivrai pas longtemps", dit-elle. "Mais pour l'avenir, j'espère que mon petit-fils pourra trouver un meilleur emploi.

(1 $ = 18,5653 rands)