LOS ANGELES, 8 janvier (Reuters) - Le long-métrage français "Anatomie d'une chute", réalisé par Justine Triet, a remporté dimanche à Los Angeles le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère et celui du meilleur scénario.

La cérémonie, qui sert traditionnellement de prélude aux Oscars, réunissait les grands noms de Hollywood pour la première fois depuis la grève de six mois des acteurs et scénaristes qui a paralysé l'an dernier l'industrie télévisuelle et cinématographique.

Elle marquait aussi un renouveau pour les Golden Globes, secoués par des scandales éthiques et dont l'édition 2022 avait été annulée pour permettre la mise en oeuvre de réformes, avec notamment la constitution d'un nouveau groupe de votants composé de 300 journalistes internationaux. (Reportage Lisa Richwine; rédigé par Jean Terzian)