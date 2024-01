BEVERLY HILLS, Californie (Reuters) - Le long-métrage français "Anatomie d'une chute", réalisé par Justine Triet, a remporté dimanche en Californie le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère et celui du meilleur scénario, tandis que la récompense du meilleur film dramatique a été attribuée à "Oppenheimer" de Christopher Nolan.

Sacré Palme d'or à Cannes l'an dernier, "Anatomie d'une chute" narre le procès d'une mère de famille accusée d'avoir tué son époux. Parmi les nominés pour le Golden Globe du meilleur film étranger figuraient également "Les Feuilles mortes", "Moi capitaine", "Nos vies d'avant", "Le Cercle des Neiges" et "La Zone d'intérêt".

La cérémonie, qui sert traditionnellement de prélude aux Oscars, réunissait les grands noms de Hollywood pour la première fois depuis la grève de six mois des acteurs et scénaristes qui a paralysé l'an dernier l'industrie télévisuelle et cinématographique.

Elle marquait aussi un renouveau pour les Golden Globes, secoués par des scandales éthiques et dont l'édition 2022 avait été annulée pour permettre la mise en oeuvre de réformes, avec notamment la constitution d'un nouveau groupe de votants composé de 300 journalistes internationaux.

Cillian Murphy a été désigné meilleur acteur dans un film dramatique pour son interprétation de J. Robert Oppenheimer, le physicien américain à l'origine de la bombe atomique, dans le long-métrage éponyme qui a été l'un des plus grands succès au 'box office' l'an dernier.

Robert Downey Jr. a été sacré meilleur second rôle pour sa prestation dans "Oppenheimer" sous la direction de Christopher Nolan, qui a obtenu pour la première fois de sa carrière le Golden Globe de meilleur réalisateur.

Autre film multi-récompensé, "Pauvres créatures", réalisé par Yorgos Lanthimos, qui s'est imposé dans la catégorie de la meilleure comédie ou comédie musicale, devant le favori "Barbie", tandis qu'Emma Stone a reçu le Golden Globe de meilleure actrice dans cette catégorie pour son interprétation d'une défunte ramenée à la vie par des scientifiques.

En tête des nominations (neuf), "Barbie" a terminé avec seulement deux récompenses: meilleure chanson originale pour "What Was I Made For" interprétée par Billie Eilish et réussite cinématographique - une nouvelle catégorie destinée à mettre en avant les films ayant rencontré un succès populaire en salles.

Du côté des productions télévisuelles, "Succession" a été la plus en vue avec quatre récompenses, dont le Golden Globe de meilleure série dramatique et de meilleur acteur dans une série dramatique pour Kieran Culkin.

(Reportage Lisa Richwine; rédigé par Jean Terzian)

par Lisa Richwine et Danielle Broadway