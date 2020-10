Produit et réalisé par des femmes, le documentaire révèle la force et la générosité du golfe du Mexique dans le cadre de la crise environnementale mondiale

Guardians of the Gulf, un documentaire révélateur qui explore la relation tumultueuse entre le golfe du Mexique et les écologistes déterminés à le protéger, a été sélectionné pour être présenté en première au LA Femme International Film Festival, festival entièrement numérique qui se tiendra du 15 au 18 octobre. En sa qualité de productrice exécutive, Mary Kay Inc., aux côtés de Media One et en partenariat avec The Nature Conservancy, a visité les côtes du Texas, de l’Alabama et du Mexique pour faire la lumière sur les histoires souvent inédites de la préservation du Golfe.

Filmé, réalisé et produit par une équipe entièrement féminine, Guardians of the Gulf fera sa première numérique mondiale le vendredi 16 octobre à 17 h 00, heure normale du Pacifique, et sera suivi immédiatement par une séance de questions-réponses avec les cinéastes et les stars.

Synopsis sur Guardians of the Gulf :

Le golfe du Mexique est depuis longtemps touché par des catastrophes naturelles comme les ouragans, la surpêche, le ruissellement agricole et les marées noires. Cependant, il continue de soutenir l’un des écosystèmes les plus riches en biodiversité au monde, rassemblant plus de 15 000 espèces. Cette résilience est précaire. Comme dans toute relation, on ne peut pas continuer à prendre sans arrêt sans avoir à rendre à un moment ou à un autre.

Dans Guardians of the Gulf, le golfe du Mexique fait entendre sa voix par l’intermédiaire de ses gardiens qui racontent une histoire de générosité et de force. Ces écologistes, pêcheurs, voyagistes, chefs et leaders étudiants s’efforcent d’améliorer la durabilité dans leur travail et au sein de leur communauté. À travers l’action, ils voient le changement. À travers le changement, ils voient l’espoir.

Apprenez-en davantage à l’adresse https://www.guardiansofthegulf.com.

Le LA Femme International Film Festival est un festival de films de premier plan célébrant, soutenant et faisant progresser la création de contenu par des productrices, écrivaines et réalisatrices du monde entier. Le festival a fait progresser la carrière de plus de 1 000 artistes et continue d’offrir des séminaires éducatifs, des programmes et des événements de réseautage dans un environnement indépendant stimulant.

Fiche technique du film :

Cait Martin Newnham - Réalisatrice

Ulla Laidlaw - Réalisatrice

Aine Corby - Productrice

Jenny Williams - Productrice

Gayle Ye – Directrice de la photographie

Mary Kay - Productrice exécutive

Citations :

« L’eau n’est pas un problème séparé. Elle touche toutes les facettes de la vie moderne et le golfe du Mexique est la seule preuve dont nous avons besoin. Là où certains considèrent ses interdépendances croissantes comme un défi trop grand, nous voyons une opportunité et une chance d’amener plus de personnes à se rallier à nous, à l’heure où nous proposons des solutions innovantes et travaillons à changer la trajectoire de la masse d’eau qui est la plus sollicitée au monde. Après avoir regardé Guardians of the Gulf, notre espoir est que les spectateurs auront une nouvelle appréciation non seulement pour le Golfe, mais aussi pour les efforts inlassables et collaboratifs déployés pour le préserver pour les générations à venir. »

Laura Huffman, ancienne directrice régionale de The Nature Conservancy au Texas, présentée dans de Guardians of the Gulf

« Lorsque nous avons commencé à étudier le golfe du Mexique et son histoire récente, nous avons été d’abord submergées par la profondeur de ses tragédies et par leur impact. » Mais par la suite, nous avons rencontré des gens incroyables qui vivent dans le golfe et nous avons rapidement compris qu’un récit de désespoir n’était pas approprié. Nous voulions refléter la force et la résilience du Golfe dans la narration du film pour donner à l’écosystème une voix qui puisse inspirer l’action et l’espoir. »

Cait Martin Newnham, réalisatrice de Guardians of the Gulf

« Pendant que nous tournions Guardians of the Gulf, nous sommes toutes tombées amoureuses du golfe du Mexique. Il s’est rapidement imposé comme un personnage généreux, adaptable et puissant. Le golfe est une source de vie et une voie de migration pour plus de 15 000 espèces et il fournit aux humains de la nourriture, des revenus et une protection contre les catastrophes naturelles. Sa portée est lointaine et son sort est symbolique de la crise climatique mondiale. »

Ulla Laidlaw, réalisatrice de Guardians of the Gulf

« L’un des thèmes les plus prégnants de ce documentaire est l’espoir. Notre espoir n’est pas seulement de maintenir le golfe du Mexique en l’état. Nous souhaitons aussi montrer comment la prise d’action peut entraîner des changements tangibles. Lorsque les gens éprouvent de l’espérance, ils sont davantage motivés à agir et la vague de la durabilité continue de grandir. L’équipe entièrement féminine a réalisé un travail extraordinaire en capturant le dynamisme du golfe du Mexique. Le documentaire présente les gens qui se battent pour protéger le Golfe et qui ont la capacité de faire changer les choses. Nous espérons que Guardians of the Gulf montrera aux esprits curieux les façons dont ils peuvent agir à l’échelle locale pour avoir un impact sur la durabilité mondiale. »

Julia Simon, responsable des affaires juridiques, des communications et de l’impact social chez Mary Kay Inc.

À propos de Mary Kay

Mary Kay Ash, l’une des premières « briseuses de plafonds de verre », a fondé sa société de beauté il y a plus de 56 ans, avec trois objectifs : développer des opportunités enrichissantes pour les femmes, proposer des produits irrésistibles et rendre le monde meilleur. De ce rêve est née une entreprise qui représente aujourd’hui plusieurs milliards de dollars avec des millions de commerciaux indépendants dans près de 40 pays. Mary Kay a pour vocation d’investir dans la science qui sous-tend la beauté et dans la fabrication de soins pour la peau, de produits cosmétiques de couleur, de suppléments nutritionnels, et de parfums, à la pointe de la technologie. Mary Kay s’engage à valoriser les femmes et leurs familles en s’associant à des organisations du monde entier, en se concentrant sur le soutien à la recherche sur le cancer, en protégeant les survivantes des violences conjugales, en embellissant nos communautés et en encourageant les enfants à poursuivre leurs rêves. La vision initiale de Mary Kay Ash continue de rayonner, un rouge à lèvres à la fois. Pour en savoir plus, consultez MaryKay.com.

À propos de Media One Creative

Chez Media One, nous sommes un studio de création et de production mondial spécialisé dans la publicité, les documentaires et les courts-métrages, au service des marques que nous aimons. Nous sommes fiers de notre processus de création et de production entièrement intégré qui nous permet d’unir les marques avec des publics cibles grâce à une narration authentique.

Depuis 2012, nous faisons passer le public à l’action grâce à une équipe interne d’experts spécialisés dans le développement créatif, la production audio et la production vidéo. Pour en apprendre davantage, rendez-vous sur mediaonecreative.ca.

