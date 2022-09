Le film "Sidney" produit par Oprah montre comment Poitier a "redéfini" Hollywood.

Le documentaire Apple TV+, réalisé par Hudlin et produit par Winfrey, célèbre la vie de Poitier, qui a ouvert les portes de la prochaine génération d'acteurs noirs à Hollywood et "redéfini ce que les gens pensaient qu'une personne noire pouvait être et qui étaient les Noirs dans le monde", a déclaré Winfrey dans une interview.

"Pour beaucoup de gens, c'était leur première relation avec une personne noire", a-t-elle dit en parlant de voir Poitier sur le grand écran. "Les Blancs ne connaissaient pas les Noirs autrement qu'en tant que serviteurs ou domestiques."

Se hisser au sommet d'Hollywood n'était pas un exploit facile pour un Noir dans les années 1960. Les interprétations de Poitier en tant que médecin, avocat et détective ont brisé les barrières.

En tant que détective dans le film "In the Heat of the Night" (1967), le personnage de Poitier, Virgil Tibbs, est interrogé par le chef de police blanc du Sud des États-Unis, qui lui demande irrespectueusement comment on l'appelle à Philadelphie. Poitier, se défendant, répond de manière célèbre et forte : "On m'appelle M. Tibbs".

"Il était important pour lui, en tant qu'artiste, et en tant qu'artiste noir, de n'interpréter que des rôles représentatifs de ce qu'il croyait être l'intégrité de lui-même et représentait l'intégrité de sa famille", a déclaré Winfrey.

Narré par Poitier, le film dresse le portrait d'un père de famille doté d'un immense respect de soi, soulignant comment son éducation solide a fait de lui l'homme qu'il était.

"Peu importe qui vous êtes, ce film parlera à une partie importante de vous, et vous donnera l'occasion de vous élever en suivant l'exemple de Sidney Poitier", a déclaré Hudlin.

Le film comprend des interviews de Denzel Washington, Halle Berry, Robert Redford, Lenny Kravitz, Barbra Streisand, Spike Lee et Harry Belafonte, qui racontent tous comment Poitier a élevé les standards de l'industrie cinématographique.

Winfrey se souvient d'avoir vu Poitier devenir le premier homme noir à remporter l'Oscar du meilleur acteur en 1964 pour "Lilies of the Field", disant que cela lui a donné l'espoir de ce qui était possible dans sa propre vie.

"Je me souviens avoir pensé 's'il a pu faire ça, je me demande ce que je peux faire'".