Le fils du dirigeant vieillissant de l'Ouganda, Yoweri Museveni, a déclaré qu'il avait l'intention de se présenter à la présidence en 2026, la première fois que le général au franc-parler a donné un calendrier pour remplacer son père, qui a dirigé le pays d'Afrique de l'Est pendant 37 ans.

L'opposition ougandaise accuse depuis longtemps M. Museveni de chercher à imposer une monarchie à l'Ouganda et affirme qu'il prépare son fils Muhoozi Kainerugaba à lui succéder. Museveni a nié ces accusations.

Actuellement conseiller présidentiel spécial pour les opérations spéciales, le général de 48 ans est connu pour ses tweets controversés qui lui ont valu les réprimandes de son père.

M. Kainerugaba a rapidement supprimé les messages concernant ses aspirations présidentielles, qu'il avait publiés sur Twitter mercredi en fin de journée.

"Vous voulez que je le dise depuis toujours ! Ok, au nom de Jésus-Christ mon Dieu, au nom de tous les jeunes d'Ouganda et du monde et au nom de notre grande révolution, je me présenterai à la présidence en 2026", a écrit M. Kainerugaba.

Dans un autre tweet, il a exprimé son impatience d'avoir attendu si longtemps pour remplacer son père.

"Le Premier ministre britannique a 42 ans, le Premier ministre finlandais 37 ans. Certains d'entre nous atteignent les 50 ans. Nous sommes fatigués d'attendre indéfiniment", a-t-il déclaré.

M. Kainerugaba a déjà occupé le poste de commandant des forces terrestres, mais il a été démis de ses fonctions après avoir menacé d'envahir le Kenya voisin, ce qu'il a ensuite qualifié de plaisanterie.

Museveni n'a pas encore dit s'il avait l'intention de se représenter en 2026, bien que ses partisans l'aient encouragé à le faire.