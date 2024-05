Le financement des startups de la cryptographie a augmenté pour le deuxième trimestre consécutif pour atteindre 2,4 milliards de dollars au cours des trois premiers mois de 2024, selon les données de Pitchbook, alors que les attentes de baisse des taux d'intérêt et les débuts de l'économie de la crypto-monnaie ont augmenté.

premier bitcoin spot

ont aiguisé l'appétit des investisseurs.

Le financement a été réparti sur 518 opérations et a augmenté de 40,3 % par rapport au trimestre précédent, selon la société de données PitchBook. Au cours de la même période, les investissements mondiaux en capital-risque ont chuté à leur plus bas niveau depuis près de cinq ans.

Les paris des investisseurs sur les startups du secteur des actifs numériques sont également en baisse depuis le pic de plus de 10 milliards de dollars atteint au premier trimestre 2022, en raison des inquiétudes économiques et de la fermeture d'acteurs clés du marché. Toutefois, l'approbation réglementaire historique aux États-Unis des ETF bitcoin, proposés par les poids lourds BlackRock et Fidelity, a renforcé la légitimité de la classe d'actifs et a contribué à propulser le bitcoin à un niveau record de 73 803 dollars en mars.

"La reprise des jetons cotés en bourse et l'augmentation continue de l'adoption institutionnelle entraîneront une augmentation du financement par capital-risque", a déclaré Robert Le, analyste chez Pitchbook.

Les startups axées sur la construction d'infrastructures pour les crypto-monnaies et la technologie blockchain ont pris la tête du financement au cours du trimestre, selon PitchBook.

La transaction la plus importante a été réalisée par la plateforme cloud décentralisée Together AI, qui a levé 106 millions de dollars lors d'un tour de table précoce dirigé par Salesforce Ventures, qui a valorisé la société à 1,1 milliard de dollars.

"Les cycles d'investissement sont devenus très compétitifs, en particulier aux premiers stades", a déclaré M. Le de Pitchbook.

"Cette situation est aggravée par le fait que les entreprises en phase de démarrage obtiennent des valorisations plus élevées que les entreprises en phase finale, mais nous verrons si cette tendance se maintiendra au cours des prochains trimestres.

Les sorties sont cependant restées faibles. M. Le s'attend à ce que les fusions reprennent plus tard dans l'année, en particulier parmi les bourses de crypto-monnaies, les dépositaires et les fournisseurs d'infrastructures, à mesure que le marché mûrit. (Reportage de Medha Singh à Bengaluru ; rédaction de Nivedita Bhattacharjee)