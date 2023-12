Le dernier mois de l'année 2023 a été marqué par une avalanche de données sur la santé de l'économie américaine et sur l'état de la hausse des prix, qu'un certain nombre de responsables de la Réserve fédérale ont considéré comme des signes rassurants que leur longue lutte contre l'inflation était en passe de se terminer par un "atterrissage en douceur".

Au début de l'année, les économistes et de nombreux responsables de la Réserve fédérale eux-mêmes s'attendaient à une récession sous le poids des augmentations agressives des taux d'intérêt de la banque centrale. Elle s'est achevée avec la conviction que cette issue pouvait être évitée.

En outre, lors de leur dernière réunion de l'année, les responsables de la Fed ont

ont signalé

que le cycle de hausse des taux n'était pas simplement terminé - un nouveau cycle de réduction des taux était probablement prévu pour 2024.

La

série de chiffres relativement bénins

La série de chiffres relativement bénins qui a préparé le terrain est, bien sûr, désormais de l'histoire ancienne, et le moment où les responsables pourront se tourner vers ce pivot politique dépendra de ce que les données de 2024 apporteront.

Cette course commence dans les deux premières semaines de l'année, avec des relevés importants du marché du travail, des dépenses de consommation et de l'inflation attendus dès le début de l'année.

Voici un aperçu de certains des chiffres qui influenceront le débat politique :

INFLATION (

PCE publié le 22 décembre

; prochaine publication IPC, 11 janvier) :

L'inflation annuelle selon l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle préféré de la Fed est tombée à 2,6 % en novembre et, sur une base mensuelle, les prix ont baissé pour la première fois depuis avril 2020. L'indice "de base" excluant les prix de l'alimentation et de l'énergie a également baissé à 3,2 %, le niveau le plus bas que cet indicateur clé de l'inflation tendancielle ait atteint depuis avril 2021.

Lors de leur dernière réunion de l'année, les responsables de la Fed ont prévu une amélioration continue des deux mesures en 2024.

Une autre mesure, l'indice des prix à la consommation, a diminué à 3,1 % en glissement annuel en novembre, tandis que le taux de base est resté stable à 4,0 %. Les mesures annualisées du taux mensuel au cours des derniers mois montrent toutefois que ces indicateurs continuent de baisser.

VENTES AU DÉTAIL (

Publié le 14 décembre

; prochaine publication le 17 janvier) :

Les ventes au détail ont augmenté de 0,3 % en novembre, une autre surprise dans la série de "surprises à la hausse" que l'économie a livrées au cours de l'année. Les ventes "de base", qui excluent l'essence, l'automobile, les matériaux de construction et les services alimentaires, et qui sont plus proches des estimations de la croissance économique, ont également dépassé les prévisions pour atteindre 0,4 %, dernier signe en date de la résilience du consommateur américain. Sur une base tendancielle, les taux de dépenses de consommation ralentissent d'une manière que la Fed espère voir, car elle surveille les signes que les hausses de taux rapides qu'elle a imposées ont commencé à réduire la demande globale de biens et de services.

EMPLOI (publié le 8 décembre, prochain communiqué le 5 janvier) :

La croissance de l'emploi en novembre est passée de 150 000 à 199 000, et le taux de chômage est passé de 3,9 % à 3,7 %.

Même avec la fin des grèves impliquant environ 40 000 travailleurs, le dernier rapport sur l'emploi a montré des gains d'emploi continus et réguliers. Parallèlement à l'amélioration de l'offre de main-d'œuvre, le nombre de travailleurs disponibles ayant augmenté de plus d'un demi-million au cours du mois, le rapport est conforme à la vision de la Fed d'une économie qui peut continuer à croître alors que l'inflation ralentit également.

Le rythme de la croissance annuelle des salaires a également poursuivi son lent déclin, bien qu'à un rythme annuel de 4,0 %, il reste plus élevé que ce que de nombreux responsables de la Fed considèrent comme compatible avec la stabilité des prix.

OFFRES D'EMPLOI (publié le 5 décembre, prochain communiqué le 3 janvier) :

Le président de la Fed, Jerome Powell, suit de près l'enquête du département du travail sur les offres d'emploi et la rotation de la main-d'œuvre (JOLTS) pour obtenir des informations sur le déséquilibre entre l'offre et la demande de main-d'œuvre, et en particulier sur le nombre d'offres d'emploi pour chaque personne sans emploi mais à la recherche d'un emploi. Le ratio a considérablement baissé en octobre pour atteindre 1,34 pour 1, soit le niveau le plus bas depuis août 2021, lorsque l'économie était dans les premiers stades de la reprise après la pandémie. Le chiffre d'octobre est proche du niveau de 1,2 pour 1 observé juste avant la crise sanitaire. D'autres aspects de l'enquête, comme le taux de démission, sont également revenus aux niveaux d'avant la pandémie.