Le fondateur d'Archegos, inculpé pour fraude, en liberté sous caution

(Reuters) - L'homme d'affaires américain Bill Hwang, fondateur d'Archegos Capital Management, a été remis en liberté sous caution après avoir plaidé mercredi non coupable d'accusations de fraude dans le cadre des activités de son fonds spéculatif, dont la faillite a fait perdre 10 milliards de dollars à plusieurs grandes banques internationales.

Archegos, qui disposait de 36 milliards de dollars d'actifs, s'est effondré l'an dernier quand il a fait défaut sur des appels de marge, secouant Wall Street avec des ventes massives de participations, notamment dans ViacomCBS et Discovery.

Cette chute, d'une ampleur rare pour une firme d'investissement privée ces dernières années, a entraîné des milliards de dollars de pertes pour Credit Suisse, Nomura Holdings et d'autres créanciers d'Archegos.

Les procureurs new-yorkais accusent Bill Hwang d'avoir menti aux banques dans le but d'accroître les lignes de crédit de sa firme, avant de se servir des produits dérivés négociés avec celles-ci pour manipuler les actions sous-jacentes et augmenter ses profits.

Dans une plainte distincte déposée mercredi au civil, le "gendarme" de Wall Street, la Securities and Exchange Commission (SEC), a accusé le fondateur d'Archegos et la firme d'un "stratagème audacieux pour manipuler le marché".

Bill Hwang a été arrêté mercredi matin, de même que le directeur financier d'Archegos, Patrick Halligan. Devant un tribunal fédéral de Manhattan, il a plaidé non coupable des 11 chefs d'inculpation le visant, dont extorsion, manipulation de marché et fraude.

(Reportage Niket Nishant à Bangalore et Jody Godoy à New York, avec Megan Davies et Elizabeth Dilts à New York, Chris Prentice à Washington; version française Jean Terzian, édité par Bertrand Boucey)

par Jody Godoy