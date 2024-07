Le cofondateur d'Ozy Media, Carlos Watson, a menti aux investisseurs sur les revenus de la défunte startup afin de dissimuler sa dette écrasante, a déclaré un procureur fédéral aux jurés mercredi lors des plaidoiries finales dans le procès pour fraude de l'ancien présentateur d'informations câblées.

"Il s'agit d'une affaire de fraude massive, car les mensonges qu'ils ont proférés n'étaient pas insignifiants", a déclaré le procureur Gillian Kassner devant le tribunal de district de Brooklyn, à New York. "Watson savait que la société était en faillite, mais il était déterminé à faire d'Ozy et de lui-même la prochaine grande affaire, et il n'allait pas laisser la vérité se mettre en travers de son chemin.

Ozy et Watson sont accusés d'avoir falsifié des informations sur les finances et l'audience d'Ozy, d'avoir fabriqué des contrats et d'avoir gonflé les prévisions de bénéfices pour duper les investisseurs.

Watson et Ozy sont accusés de fraude en matière de valeurs mobilières et de complicité de fraude électronique. Tous deux ont plaidé non coupable.

Les avocats de la défense n'ont pas encore présenté leurs conclusions finales.

Deux des principaux adjoints de Watson chez Ozy, Samir Rao et Suzee Han, ont plaidé coupables de fraude et d'association de malfaiteurs en février 2023. Tous deux ont témoigné contre Watson.

L'affaire découle de la chute spectaculaire d'Ozy, qui avait levé plus de 70 millions de dollars auprès d'investisseurs et promettait d'offrir une couverture intelligente de l'actualité à un public jeune et diversifié.

Ozy a implosé peu après qu'une série d'articles de presse publiés en septembre 2021 ont mis en doute les affirmations relatives à la taille de son audience et à ses finances et révélé que le cofondateur d'Ozy, M. Rao, s'était fait passer pour un cadre de YouTube lors d'une conférence téléphonique avec des investisseurs.

Watson a été arrêté en février 2023, peu après que Rao a plaidé coupable à des accusations de fraude. Watson a reconnu l'incident de l'usurpation d'identité, mais a déclaré que le comportement de Rao découlait d'un épisode de santé mentale.

Watson a témoigné pour sa propre défense pendant plusieurs jours au procès, affirmant qu'Ozy était victime d'une campagne de dénigrement de la part de ses concurrents et que son entreprise californienne était injustement visée par les procureurs fédéraux de Brooklyn.

Lors du contre-interrogatoire, M. Watson s'est parfois montré évasif au sujet des chiffres de revenus incohérents qu'Ozy a fournis aux investisseurs, refusant de répondre par oui ou par non à la question de savoir combien d'argent l'entreprise a gagné au cours d'une année donnée.

Watson a déclaré que les projections de revenus fournies par Ozy aux investisseurs étaient basées sur sa compréhension nuancée de l'industrie des médias et sur le réseau d'accords de poignée de main de la société avec les partenaires commerciaux et les annonceurs.

Lorsqu'un procureur lui a demandé de ventiler les revenus annuels d'Ozy en espèces plutôt qu'en bénéfices potentiels futurs, il a refusé.

"Ce n'est pas la façon dont j'ai envisagé les choses auparavant et ce n'est pas la façon dont nos investisseurs les ont envisagées", a-t-il déclaré. (Reportage de Jack Queen ; Rédaction de Noeleen Walder et Leslie Adler)