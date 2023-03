Le fondateur d'une société de dispositifs médicaux a été accusé d'avoir dirigé un système de création et de vente d'un implant en plastique totalement non fonctionnel censé traiter les douleurs chroniques, ce qui a entraîné des millions de dollars de factures frauduleuses à des programmes d'assurance gouvernementaux, y compris Medicare.

Laura Perryman, qui a fondé Stimwave LLC en 2010 et en a été la directrice générale jusqu'en 2019, a été arrêtée jeudi à Delray Beach, en Floride, où elle vit. Perryman, 54 ans, est accusée par les procureurs fédéraux de Manhattan de complot et de fraude en matière de soins de santé, les accusations les plus graves étant passibles d'une peine maximale de 20 ans de prison.

Stimwave, qui a déposé son bilan l'année dernière, a également accepté de payer 10 millions de dollars pour éviter des poursuites pénales et pour régler un procès civil de dénonciation, ont déclaré les procureurs jeudi.

"Notre bureau continuera à faire tout ce qui est en son pouvoir pour traduire en justice toute personne responsable de la perpétuation de la fraude en matière de soins de santé, qui, dans ce cas, a conduit à utiliser les patients comme de simples outils d'enrichissement financier", a déclaré le procureur Damian Williams à Manhattan dans un communiqué.

Les avocats de Perryman et de Stimwave n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La société Stimwave, basée en Floride, a été fondée dans le but de proposer des alternatives aux médicaments opioïdes pour le traitement des douleurs chroniques. À cette fin, elle a commercialisé le système StimQ PNS, qui délivrait des courants électriques aux nerfs situés en dehors de la moelle épinière, selon les documents déposés au tribunal.

Le dispositif StimQ se composait d'un réseau implantable d'électrodes, d'une batterie externe et d'un autre composant implantable, appelé récepteur, qui transmettait l'énergie de la batterie à la sonde.

Peu après la sortie du StimQ en 2017, les médecins ont commencé à signaler que le récepteur était trop long pour s'adapter à certains patients, selon les documents déposés au tribunal.

En réponse, Perryman a ordonné à l'entreprise de commencer à vendre une version alternative du récepteur qui pouvait être coupée à la taille. Cette version était entièrement en plastique et ne transmettait pas d'électricité, selon les procureurs, même si la société prétendait qu'elle était efficace.

En conséquence, les autorités ont déclaré que les dispositifs non fonctionnels ont été implantés chez des patients et que des millions de dollars ont été frauduleusement facturés aux programmes d'assurance maladie. On ne sait pas exactement combien de patients ont reçu ces dispositifs ni quel montant a été frauduleusement facturé.

L'affaire pénale est United States v. Laura Perryman, devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, n° 23-cr-117.

L'affaire du dénonciateur est United States et al ex rel SWFC LLC v. Stimwave Technologies Inc et al, dans le même tribunal, No. 18-cv-4599.

Pour le gouvernement : Louis Pellegrino, Jacob Bergman et Monica Folch, procureurs adjoints des États-Unis.

Pour Perryman : Jared Dwyer de Greenberg Traurig

Pour Stimwave : Rebecca Martin et Rachel Page de Jones Day