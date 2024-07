Byju Raveendran, un génie des mathématiques indien qui est passé du statut d'enseignant à celui de milliardaire avant que sa société de technologie éducative n'implose cette année, est aujourd'hui confronté à sa plus grande épreuve.

L'avenir de l'entreprise éponyme de coaching en ligne de Byju Raveendran est entre les mains des tribunaux indiens, après que la plus grande startup du pays, autrefois appréciée des investisseurs mondiaux qui l'évaluaient à 22 milliards de dollars, a vu sa valorisation passer sous la barre des 2 milliards de dollars. La semaine dernière, le fondateur, âgé de 44 ans, a perdu le contrôle de l'entreprise alors qu'un tribunal a lancé une procédure d'insolvabilité.

Accusé de "mauvaise gestion financière et de problèmes de conformité", le fils d'une famille d'enseignants d'un petit village du sud de l'Inde doit faire face à un bilan qui mettra à l'épreuve l'ingéniosité qui a fait de lui une figure emblématique des startups indiennes.

Son entreprise, qui avait connu une ascension fulgurante, s'est retrouvée au plus bas lorsqu'elle n'a pas pu payer 19 millions de dollars à la fédération indienne de cricket, ce qui a incité un tribunal à suspendre le conseil d'administration de Byju et à demander à Raveendran de rendre des comptes à un expert en restructuration nommé par le tribunal.

Un tribunal d'appel devrait tenir une audience lundi pour déterminer si la procédure d'insolvabilité de Byju doit être annulée, l'ancien milliardaire ayant fait valoir devant le tribunal que sa société est solvable et que l'insolvabilité pourrait entraîner sa fermeture et coûter les emplois de 27 000 personnes, y compris des enseignants. L'insolvabilité ne serait pas non plus de bon augure pour les bailleurs de fonds de Byju, tels que l'investisseur technologique néerlandais Prosus.

M. Raveendran nie les allégations de mauvaise gestion et d'actes répréhensibles au sein de son entreprise, qui a fait l'objet, ces derniers mois, de poursuites judiciaires pour des prêts non remboursés et de batailles au sein du conseil d'administration avec des investisseurs étrangers qui ont fait appel public à l'épargne.

L'insolvabilité potentielle est un tournant dramatique pour un entrepreneur décrit par une personne qui a travaillé avec lui comme une personne extrêmement passionnée et orientée vers les objectifs, qui pourrait adopter "une approche abrasive" en cas de crise.

Raveendran présentait une image "suave, gentille et polie", semblant tenir compte des conseils, mais "il a fini par y avoir un déficit de confiance", a déclaré un autre cadre qui a démissionné l'année dernière de son poste de vice-président principal de Byju.

"Il disait que les choses s'amélioraient, ne vous inquiétez pas, nous avons l'argent", a déclaré l'ancien cadre.

Raveendran et le porte-parole de Byju n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

LA CHUTE DE BYJU : "NOTRE JUSTE PART D'ERREURS

Ingénieur de formation, il a créé Byju's en 2011 avec des cours de physique après que des amis l'ont encouragé à se lancer dans l'enseignement.

Raveendran, qui a réussi un examen de gestion de premier plan en Inde "avec un score de 100 %, non pas une fois mais deux fois", selon le site web de l'entreprise, a lancé ce qui allait devenir son empire avec sa femme Divya Gokulnath, 38 ans, une de ses anciennes étudiantes.

Dans une Inde obsédée par l'éducation, Raveendran a frappé un grand coup en proposant des programmes d'enseignement en ligne dont les prix varient entre 100 et 300 dollars. Il a bénéficié d'un coup de pouce considérable lorsque la pandémie de COVID-19 a contraint les étudiants à rester à l'intérieur du pays. Au sommet de sa gloire, en 2021, sa femme et lui disposaient d'un patrimoine net de 4 milliards de dollars, selon Forbes.

Aujourd'hui, tout cela est en miettes.

Selon des cadres et des conseillers qui ont travaillé avec Raveendran, le revers de la réussite fulgurante de Byju s'explique par le fait qu'il a ignoré ses associés et développé l'entreprise par le biais d'acquisitions coûteuses, qu'il a fait des folies en matière de marketing et qu'il a tardé à résoudre des problèmes tels que l'adoption par les agents commerciaux de tactiques agressives pour vendre des cours à mauvais escient, ce qui a nui à la réputation de l'entreprise.

Avec le soutien d'investisseurs tels que General Atlantic, Prosus et l'entreprise philanthropique du fondateur de Facebook Mark Zuckerberg, Raveendran a dépensé des millions en acquisitions, et l'entreprise affirme avoir 150 millions d'étudiants dans plus de 100 pays.

"Tout en connaissant une croissance rapide, comme je l'ai admis à plusieurs reprises, nous avons commis notre part d'erreurs", a déclaré M. Raveendran l'année dernière lors d'une interview au Forum économique mondial de Davos.

Alors qu'il luttait contre les crises, le PDG a également déclaré que les décisions de licencier certains de ses 50 000 employés de l'époque et de réduire les dépenses liées à l'image de marque contribueraient à renforcer Byju's, qui est déficitaire, et à rendre sa trésorerie positive.

"Chaque pays a besoin d'un Byju's", a-t-il déclaré.