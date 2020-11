Le fonds « Allianz All China Core » proposé sur la plateforme « PrivilEdge » de Lombard Odier 25/11/2020 | 12:10 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires La banque Lombard Odier & Cie étend la gamme des fonds proposés sur sa plateforme de fonds d'architecture ouverte, « PrivilEdge », en y ajoutant le fonds PrivilEdge – Allianz All China Core. « Ce fonds permet aux investisseurs de s'exposer aux marchés des actions onshore et offshore de la Chine, par le biais d'une stratégie d'investissement axée sur les convictions fortes et donnant la priorité aux entreprises dont la croissance est soutenable et la valorisation raisonnable », explique le gestionnaire de fortune basé à Genève.



Le fonds est géré par l'équipe d'Allianz Global Investors dédiée aux actions de la Grande Chine, basée à Hong Kong, qui est appuyée par les ressources de la société en matière d'analyse mondiale, notamment sa filiale Grassroots Research. Au total, AllianzGI bénéficie de plus de 25 ans d'expérience dans la gestion d'actions chinoises.



Le fonds investit non seulement dans les grandes capitalisations chinoises mais aussi dans des petites et moyennes entreprises qui ont pris la tête de la transformation du pays en une " nouvelle économie " orientée vers la consommation domestique. " Notamment, les actions onshore (dénommées actions A chinoises) offrent de nombreux avantages de diversification aux investisseurs car elles sont peu corrélées à celles des autres marchés des actions ", indique Lombard Odier.



De plus, ce segment du marché étant alimenté par des facteurs nationaux, il dépend beaucoup moins des tendances macroéconomiques mondiales, et notamment des désaccords liés au commerce international.



" La transformation de la Chine en une économie orientée vers la demande intérieure et tirée par les services, au sein de laquelle les géants technologiques dominent, crée des opportunités de croissance et d'investissement très attrayantes pour les investisseurs ", a commenté Stéphane Monier, chief investment officer de la banque privée Lombard Odier.





© AOF 2020 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue