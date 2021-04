Le fonds Amplegest PME obtient le label Relance

Le fonds Amplegest PME a obtenu le label Relance. Lancé par la Direction Générale du Trésor en octobre 2020, le label Relance s’inscrit dans le cadre du Plan de Relance gouvernemental visant à renforcer le potentiel de financement des entreprises françaises, en ciblant notamment les plus petites d’entre elles.



Amplegest PME est un OPCVM investi en actions françaises de petites et micro capitalisations avec un minimum de 75% en titres d'entreprises éligibles au PEA PME. La stratégie d'investissement repose sur la sélection d'une trentaine de sociétés cotées à travers une approche proche de celle du " private equity "



Au 23 avril dernier, Amplegest PME atteignait les 100 millions d'euros d'encours.



" Dans un monde post-Covid, où production et consommation locale vont gagner en importance, nous sommes convaincus que les PME constitueront le fer de lance de la reprise économique et sauront répondre aux nouvelles attentes des consommateurs ", a commenté Augustin Bloch Lainé, gérant actions et gérant des fonds Amplegest PME et Amplegest MidCaps.