Le fonds Calao Participations numéro deux obtient le label "Relance"

Calao Finance obtient le label "Relance" octroyé par la Direction générale du Trésor, pour son Fonds Calao Participations N°2. Créé en octobre 2020, sous l'égide du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance, le label "Relance" vise à orienter l'épargne des investisseurs vers le financement de long terme des entreprises françaises. Il s'applique aux fonds d'investissement qui contribuent activement au financement des entreprises françaises et en particulier des PME et ETI.



Le FPCI Calao Participations N°2 est un Fonds Professionnel de Capital Investissement qui permet d'accéder à un large portefeuille de PME françaises évoluant sur les secteurs de prédilection de Calao Finance, les activités stratégiques, l'art de vivre, la transition agroécologique avec des actifs tangibles.



Il est également éligible au dispositif d'apport, cession, remploi souvent recherché par les dirigeants qui cèdent leurs entreprises.



Plus généralement, Calao Participations N°2 permet de bénéficier d'une diversification patrimoniale dans le private equity, avec un cadre fiscal attractif pour les investisseurs privés, l'exonération des revenus et plus-values, hors csg/crds.