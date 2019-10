Le fonds Encore+ de LaSalle acquiert un actif de logistique urbaine prime près de Paris

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LaSalle Investment Management, l’un des leaders mondiaux de l’investissement immobilier, annonce l’acquisition d’un entrepôt de logistique urbaine dans la périphérie de Paris pour le compte de son fonds paneuropéen Encore+. L’actif est loué à un acteur de premier plan.Cet entrepôt de logistique urbaine est localisé dans le marché prime de Gonesse au nord de la capitale. Idéalement située sur le principal axe routier entre le Nord et le Sud de la France, la plateforme offre un emplacement stratégique à la jonction des autoroutes A1 et A3, à proximité des deux aéroports Paris-Le Bourget et Charles De Gaulle.Le marché de logistique urbaine de Gonesse accueille des locataires mondialement connus tels qu'Amazon et le groupe logistique GEODIS. La zone devrait en outre se développer avec la construction à proximité de l'entrepôt de deux nouvelles stations de métro sur la ligne 17 dans le cadre du projet Grand Paris. Par ailleurs, EuropaCity, projet majeur à 3 milliards d'euros regroupant commerces de détail, logements et équipements culturels, devrait voir le jour dans la parcelle adjacente.L'actif répond aux critères d'un entrepôt de grade A et offre une superficie locative de près de 25 000 m2 aménagée en quatre cellules de stockage (26 quais) et des espaces de bureaux de qualité.