Le fonds Evli Corporate Bond a 20 ans

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La société de gestion finlandaise Evli célèbre les 20 ans du fonds Evli Corporate Bond développé depuis 1999 par Mikael Lundström, Chief Investment Officer. Cette stratégie vise un rendement ajusté du risque élevé sur un large univers d’investissement, alliant obligations Investment Grade et High Yield européennes et obligations nordiques non notées." Nous avons lancé cette stratégie juste après la mise en place de la monnaie unique en zone euro, néanmoins nous conservons la même philosophie d'investissement ", explique Mikael Lundström." Dans la construction de notre portefeuille, nous cherchons à évaluer la véritable qualité crédit au lieu de simplement prendre en compte les notations officielles. C'est cette approche qui nous a permis d'afficher un excellent track record avec des performances de 5% par an environ depuis le lancement de cette stratégie ".